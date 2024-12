Giovanna Pitel conta como será viver experiência de reality show novamente: ‘Lado de fora’

Em entrevista à Contigo!, Giovanna Pitel fala sobre novo desafio na Globo e comenta pós-reality repleto de novidades

Giovanna Pitel, um dos grandes sucessos do BBB 24, será uma das apresentadoras do Mesacast do BBB 25, o programa diário que comenta o reality show, exibido no Multishow e no Globoplay. Em entrevista à Contigo!, ela falou sobre as expectativas para o novo desafio e relembrou a experiência no confinamento.

Pitel revelou reação quando recebeu o convite. “Foi uma mistura de surpresa e emoção! É uma oportunidade incrível poder continuar minha história com o Big Brother Brasil, um programa que me deu a oportunidade de realizar vários sonhos. Então passou toda a minha trajetória na cabeça, o quanto eu sempre lutei pra conquistar meu espaço e poder me comunicar com o maior número de pessoas”, contou. “Viver a experiência do Big Brother Brasil, mais uma vez, só que agora do lado de fora, vai ser tão prazeroso quanto a vivência que tive lá dentro”, emendou.

A alagoana vai levar sua experiência como ex-BBB para o Mesacast, que terá também Ed Gama e Vitor DiCastro no comando da atração. “Diziam que eu já comentava o BBB, estando no BBB; e agora vou poder fazer isso com um olhar mais amplo sobre o jogo. Entendendo todos os lados dos enredos que se formarão por lá. Tenho certeza que vai ser um programa maravilhoso”, apostou ela, garantindo que vai deixar sua marca.

"Quem me assistiu no BBB 24 sabe do meu jeitinho. É da minha personalidades ter opiniões muito bem esclarecidas sobre os assuntos que me proponha a discutir sobre. Nesse caso, como apresentadora, e com outro olhar sobre o jogo, vou seguir assim como sempre procurei mostrar para as pessoas”, afirmou.

PÓS-BBB 24 E EXPECTATIVAS PARA O BBB 25:

Pitel ainda fez uma balanço sobre o seu pós-BBB: “Vivi tantas coisas nesse pós-reality, conheci tantas pessoas, participei de projetos tão especiais, que realmente a sensação é de que já faz muito tempo. O BBB foi um divisor de águas na minha vida e esse processo de construção de jornada tem sido muito gratificante. A realidade que vivo hoje é bem diferente da que eu vivia antes do reality, eu conquistei muitas coisas, não só materiais, mas coisas que fizeram eu me reafirmar como uma mulher autêntica e de garra”.

Questionada sobre as expectativas para o BBB 25, ela destacou: “É tudo muito novo, né? Essa dinâmica de duplas vai movimentar o jogo de uma maneira muito diferente. Vai ser muito interessante ver pessoas que já se conhecem, disputando as provas e o prêmio”.

Para finalizar, Giovanna Pitel contou o que mais vem por aí. “Para esse ano, tenho algumas agendas ainda, como o LED (Movimento LED, uma iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho), que acontece amanhã. Eu e Juan Paiva vamos apresentar as diversas frentes do movimento e mostrar novos caminhos para fazer a diferença na educação. Em seguida, viajo para Belém do Pará, para participar de um festival superbacana por lá”, falou.

Essa não é a primeira experiência de Pitel como apresentadora desde o fim do BBB 24. Anteriormente, ela comandou, ao lado de Fernanda Bande, o programa Na Cama com Pitanda no Multishow. Inspirado nas conversas descontraídas da dupla durante o reality, a atração recebia convidados famosos para um bate-papo intimista e divertido.

