Giovanna Gold chora ao lamentar morte de Roberto Frota e faz desabafo

Giovanna Gold apareceu chorando em suas redes sociais para lamentar a morte de Roberto Frota e fez um desabafo sobre as ofensas que recebe

Nesta quarta-feira, 25, Giovanna Gold compartilhou um vídeo em seu Instagram e surgiu aos prantos ao lamentar a morte de Roberto Frota, que morreu aos 85 anos na última terça-feira, 23. Eles trabalharam juntos entre 2013 e 2015 na novela Chiquititas, em que interpretaram os irmãos Carmen e José Ricardo Almeida Campos.

Além de comentar sobre a morte do amigo, a atriz também fez um desabafo importante. Ela chegou a ser xingada e ofendida enquanto passeava com o seu cachorro na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Estou indo me despedir do Frota. Estou perturbada também porque fui muito ofendida. Me xingam, principalmente, porque eu sou artista. Eu penso que o Frota falaria disso porque o Frota falou uma vez quando perguntavam para ele sobre beijo técnico e ele respondia 'não existe beijo técnico'. Porque tem tanto folclore nessa profissão. Do meio, eu acho que ele era a pessoa com quem eu tinha mais afinidade", começou ela.

Em seguida, a artista desabafou sobre seu sofrimento. "Eu acho que eu tenho que dar um ponto final nisso aqui, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando essa cidade, eu não estou aguentando o comportamento das pessoas. Eu estou cansada, eu estou machucada. O cara veio me ofender e ele realmente me tirou do normal. O cara me xingava dizendo 'é artista de uma novela só'. Não importa, importa o sucesso da novela. Isso é importante, isso tocou o coração das pessoas. O que está acontecendo com a humanidade? Eu não suporto mais. Eu realmente quero ficar em silêncio, não quero conviver com gente medíocre. Realmente, a morte do Frota é o fim. O fim de uma etapa muito feliz da minha vida. Eu realmente precisava de um abraço, mas não tem ninguém para me abraçar. O Frota era querido por todo mundo, não é novidade eu estar sofrendo. Todo mundo gostava dele", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Gold (@giovannagoldgold)

Morte de Roberto Frota

O ator Roberto Frota faleceu aos 85 anos de idade na manhã de terça-feira, 23, no Rio de Janeiro. A morte dele foi confirmada ao site G1 pela ex-mulher dele, a atriz Ângela Vieira.

O artista fazia tratamento contra um câncer no pulmão e teve uma pneumonia. Ele não resistiu e faleceu durante internação em um hospital.

O velório acontecerá nesta quarta-feira, 25, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, e o corpo do ator será cremado.

Roberto Frota teve uma longa carreira na arte dramática. Ele se destacou em trabalhos nas novelas da Globo, como Vale Tudo, Terra e Paixão, Amor Perfeito, Vai na Fé, Mulheres Apaixonadas e Tieta. Além disso, ele atuou em peças de teatro ao longo de sua trajetória.

O ator deixou três filhos.