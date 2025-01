Giovanna Ewbank relata primeira semana de aula dos filhos: 'Aprendizado'

Giovanna Ewbank encarou uma experiência diferente de estudar ao lado do marido e dos filhos, e contou como foi a primeira semana de aula

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Neste ano, a famosa encarou uma experiência diferente de estudar inglês em uma escola de Miami, nos Estados Unidos, ao lado do marido Bruno Gagliasso e dos filhos Titi, de 11 anos, e Bless, de nove.

Em sua conta no Instagram, Giovanna publicou diversas fotos da primeira semana de aula em família e relatou como tem sido a experiência.

"Nossa primeira semana de aula com nossos filhos está sendo assim! Cheia de novidades, aprendizado, todos muito animados e focados! Essa experiência de aprender junto com meus filhos tem sido muito legal! Claro que cada um no seu nível e no seu ritmo, mas compartilhando do mesmo sentimento. Eles estão achando o máximo irmos para a escola juntos, termos professores, lancharmos lado a lado, todos tendo dúvidas, perguntas e vivendo novas experiências, tudo muito gostoso", escreveu ela.

Giovanna e Bruno também são pais de Zyan, de quatro anos.

Viagem em família

Recentemente, a famosa curtiu o uma viagem para Aspen, no Colorado, com o marido Bruno Gagliasso e os filhos Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro.

Giovanna publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos momentos especiais em que a família surgiu se divertindo na neve.

"E foi assim, dump da neve. Quem diria que iríamos amar tanto essa viagem… esquiamos, rimos até a barriga doer, compartilhamos histórias e momentos simples tão cheios de amor. Vivemos esses dias como se o mundo tivesse parado e tudo o que realmente importasse estivesse ali, ao nosso lado, nossa família! Estar presente, viver intensamente e colecionar memórias é o que mais quero fazer e tenho feito com meus filhos", escreveu ela na legenda da publicação.

