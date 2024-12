Giovanna Antonelli chama atenção ao mostrar sua árvore de Natal rosa: 'Linda'

A atriz Giovanna Antonelli usou as redes sociais neste domingo, 8, para dividir um registro de sua decoração de fim de ano. Veja como ficou!

A atriz Giovanna Antonelli usou as redes sociais neste domingo, 8, para dividir um registro de sua decoração de fim de ano. Em uma publicação no Instagram, ela exibiu sua árvore de Natal, decorada predominantemente em tons de rosa, com bolinhas, estrelas e laços.

Na legenda, ela escreveu: "Natal chegando… e lá está ela: a árvore de Natal, símbolo tão presente em nossas casas e corações. Mas já parou para pensar no significado por trás dela? A árvore é mais do que enfeites e luzes. Ela representa vida, renovação e esperança".

E complementou: "Suas raízes profundas nos lembram de onde viemos, seus galhos que apontam pro alto e nos inspiram a crescer, sonhar e acreditar no futuro. Cada bola, cada pisca-pisca traz magia, e também nos convida a acender nossa luz interior e espalhar ela por onde passamos".

Ainda na legenda, ela continuou refletindo sobre o significado da data. "Essa tradição não é apenas sobre decorar, mas sobre reconectar. Com nossa essência, nossa fé e com quem a gente ama. Que ao montarmos nossa árvore, a gente reflita sobre os presentes invisíveis da vida: saúde, momentos, aprendizados e a capacidade de transformar tudo ao nosso redor".

E finalizou: "E você, o que sente ao montar sua árvore? Que ela traga muito mais que beleza, mas também esperança, amor e a certeza de que o melhor está por vir."

Nos comentários, os internautas elogiaram a atriz. "Meu Deus, cada ano que passa suas árvores são uma mais bonita que a outra", disse uma. "Primeiramente, você tá tão linda! E, em segundo lugar, suas árvores são sempre as melhores", comentou outra. "Que coisa linda! Aqui em casa já estamos em espírito natalino também", escreveu uma terceira pessoa.

Veja a publicação: