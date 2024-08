A ginasta tcheca Natalie Stichova, de 23 anos, faleceu na Alemanha após um acidente nas proximidades do Castelo de Neuschwanstein, Alemanha

A ginasta tcheca Natalie Stichova, de 23 anos, faleceu na Alemanha após um acidente nas proximidades do Castelo de Neuschwanstein, na Baviera, Alemanha, local que inspirou a história de A Bela Adormecida da Disney. Ela estava na companhia de duas amigas e do namorado no momento do acontecido. As informações são do jornal O Globo.

A jovem estava visitando o castelo quando, segundo relatos, caiu da montanha Tegelberg enquanto tentava tirar uma selfie para o Instagram, a 80 metros de altura. Uma amiga, que optou por manter o anonimato, contou que uma das pernas de Natalie pareceu escorregar da borda enquanto ela posava para a foto. A causa da queda ainda não está clara; não se sabe se foi devido a um escorregão ou se um fragmento de rocha se quebrou.

O acidente aconteceu no dia 15 de agosto. Em estado grave, Natalie foi levada de helicóptero para um hospital. Contudo, no dia 21 de agosto, a família decidiu retirar os aparelhos que a mantinham viva. Nas redes sociais, ela costumava compartilhar fotos de sua vida pessoal.

O clube de ginástica Sokol Pribram, onde Natalie treinava, compartilhou uma nota lamentando a perda. "Com profundo pesar, anunciamos que, após um trágico acidente, nossa incrível amiga, ginasta, representante e treinadora Natalie Štíchová nos deixou para sempre. Ela perdeu a luta pela vida no dia 21 de agosto, às 5:30 da manhã", iniciou.

E completou: "Ela espalhou sorrisos durante toda a sua curta vida, e é assim que sempre a lembraremos. Enviamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos próximos, e oferecemos muita força e apoio. Para honrar a memória de nossa Natalie, você pode vir acender uma vela diretamente na nossa casa do falcão", encerrou o texto.