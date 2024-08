Gigi Debei, atriz de Legalmente Loira, relembra pedido de casamento em Nova York: 'Foi um sonho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gigi Debei compartilha surpresa orquestrada pelo então namorado e revela como foi ser pedida em casamento na Times Square

Estrela do teatro e atualmente em cartaz como antagonista do musical Legalmente Loira em São Paulo até o dia 6 de outubro, Gigi Debei (23) curte o sucesso da carreira e um grande momento na vida pessoal. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembra como foi ser pedida em casamento na Times Square, em Nova York: "Foi um sonho", afirma.

A artista conta que não esperava a surpresa e a viagem à Nova York não estava relacionada a planos de casamento. Gigi, agora noiva do ator Nathan Leitão (27), foi prestigiar a formatura do amado no mestrado em composição para teatro musical. "Eu não sabia, mas ele já tinha tudo programado para fazer o pedido. Me chamou para tirarmos uma foto com os colegas de turma dele na Times Square, só que quando cheguei, escutei nossa música tocando em plena NY e, quando olhei, ele estava cantando e os colegas estavam tocando ao vivo", compartilha.

O momento romântico está marcado na memória da intérprete, que afirma ter se sentido "uma princesa" com a surpresa. "Ele falou coisas lindas e no fim fez o pedido. Vou guardar esse momento para o resto da vida! Ver a Times Square inteira olhando para nós, em meio a tantos musicais que amamos, não tinha lugar melhor para acontecer esse pedido", afirma.

Segundo a artista, a cidade cosmopolita, palco e tema de grandes espetáculos de sucesso, é uma ótima representação do casal de artistas: "Nova York representa muito nós dois, foi extremamente especial e a escolha foi certeira", diz.

Os noivos compartilharam o momento do pedido nas redes sociais e o vídeo marcou os amigos e familiares do casal. A mãe de Gigi, Vivian, comentou: "Como dizem, mãe não erra. E eu sempre soube que vocês tinham tudo para construírem um relacionamento de parceria, companheirismo e sucesso! Parabéns, meus amores, amo vocês e sei que essa família que está prestes a começar será muito feliz e abençoada! Meu coração transborda de alegria e gratidão".

A parceria de Gigi e Nathan não se resume à vida romântica: juntos, os atores criaram um curso para auxiliar novos artistas em suas audições. O projeto foca em várias etapas e, em quatro encontros, eles ensinaram sobre técnica vocal, interpretação de canção, monólogo e gravação profissional de material.

Além do trabalho como atriz e mentora, Gigi curte o tempo livre com exercícios e se dedica à saúde física e espiritual. "Amo exercitar meu corpo, então adoro fazer aulas, ir para academia, me manter o mais ativa possível para nunca perder o condicionamento físico e também para ter um momento de cuidado diário pela minha saúde! Outra coisa que nunca falta na minha rotina são meus devocionais diários, meu momento de conversar com Jesus e agradecer pela vida e pelas conquistas", completa.