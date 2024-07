Geraldo Luís surpreende ao postar foto na Globo; saiba o motivo da visita

O apresentador Geraldo Luís surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos nos Estúdios Globo

Geraldo Luís surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 17, ao compartilhar algumas fotos em que aparece na TV Globo.

Atualmente na RedeTV!, o apresentador mostrou alguns registros nos Estúdios Globo, localizado no Rio de Janeiro, e brincou: "Mãe tô na Globo!", escreveu o comunicador ao surgir em frente ao logo da emissora.

Os fãs encheram a postagem de comentários. "Você merece tudo de bom pra sua carreira", disse uma seguidora. "Lindo, mas estou curiosa, porque está na Globo?", perguntou outra. "Geraldo Luis, você merece tudo de bom. Se você for pra Globo, eu vou junto", falou uma fã. "É... vou ter que voltar assistir à Globo!", comentou mais uma.

Mas engana-se quem acha que Geraldo Luís mudou de emissora. Segundo o site Notícias da TV, o apresentador apenas foi gravar uma participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geraldo Luís (@geraldoluistv)

Geraldo Luis se despede de Marlene Mattos

O apresentador Geraldo Luis escreveu um recado nas redes sociais para se despedir da diretora Marlene Mattos. Os dois trabalharam juntos no programa Geral do Povo, que ele comanda na RedeTV, mas ela vai sair da direção da atração. Com isso, ele fez questão de agradecer pelo tempo de trabalho e parceria com ela.

"Obrigado por tudo e por tanto ! Escolhi você como minha diretora para minha volta ao competitivo Domingo na tv aberta e você mesma sabe que o Domingo não é para amadores. Sua fama de má de lobo mal me fez conhecer uma @marlenemattosoficial que um dia o Brasil irá sim saber. Encontrei doçura, bravura e braveza por querer fazer seu melhor, uma mulher que brigou com a vida o tempo todo e venceu. Saiu do mato e chegou ao MUNDO delicado da televisão. Caminhou com uma Rainha da tv e seguiu sendo quem você é [...]", disse ele em um trecho. Confira o post completo!