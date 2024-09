Em entrevista recente, Geraldo Luís deu detalhes dos últimos dias de vida de Marcelo Rezende e defendeu namorada do jornalista: "Não mereceu"

Em participação recente ao podcast Papagaio Falante, Geraldo Luís deu detalhes de como foram os últimos dias de vida de Marcelo Rezende (1951-2017), que faleceu em decorrência de complicações do câncer de pâncreas.

Durante o bate-papo, o apresentador da RedeTV! contou que o jornalista desejou passar a reta final da vida afastado. Apenas algumas pessoas estiveram ao seu lado, como a viúva Lu Lacerda, que cuidou dele até o fim.

“Foi a mulher que ele amou, que cuidou dele, que trocou a fralda dele, que limpou ele e que saiu desse relacionamento sem nenhum dinheiro", contou Geraldo Luís, que ao defender Lu Lacerda, citou a briga da viúva com a família de Marcelo Rezende.

“Ela foi chamada de p*ta, de interesseira, de uma série de coisas, sendo que abriu mão da própria vida para cuidar de um cara que estava com câncer terminal e sabia que ia embora.", apontou.

“Toda a família do Marcelo deve um pedido de perdão a Lu. O pai de vocês amou, e ela cuidou do pai de vocês. Ela não mereceu sair da casa do pai de vocês com três sacolas de supermercado, carregando as roupas dela e saindo de lá como uma foragida.”, continuou o comunicador.

Na sequência, ele ressaltou que a decisão de ficar afastado das pessoas foi do próprio Marcelo. “O Marcelo se fechou na reta final da vida. Algumas pessoas acharam que nós dois impedíamos [a aproximação]. Imagina… Quem blindava o Marcelo? Ele é que não queria.".

“Ele fez questão, trocou o celular. Eu dizia que ele devia atender algumas pessoas, mas ele não queria. Ele não queria receber ninguém”, finalizou Geraldo Luís.

Confira o trecho:

