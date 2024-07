Geraldo Luís dá detalhes sobre ida à Globo: "Um dia incrível"

Nas redes sociais, o apresentador Geraldo Luís postou novas fotos na TV Globo e contou o motivo de sua visita na emissora carioca

Após deixar os seguidores curiosos ao postar algumas fotos na TV Globo, Geraldo Luís decidiu contar o motivo de sua visita na emissora carioca.

O apresentador foi convidado para participar do programa 'Que História É Essa, Porchat', do GNT, e afirmou que os fãs vão "ficar de cabelos em pé" com o que ele contou na atração comandada por Fábio Porchat.

No feed do Instagram, Geraldo postou alguns cliques dos bastidores do programa e falou sobre sua participação no programa. "Um dia incrível ao lado de um amigo querido e também incrível! Que delícia, Fábio Porchat, ter passado horas aí na Globo com você, seus convidados especiais e esse time mega profissional do seu programa", disse ele no começo da postagem.

Depois, o apresentador também agradeceu por ter sido tão bem recepcionado na emissora. "Obrigado TV Globo pela recepção e atenção em tudo. Geraldo qual história você contou? Garanto que vocês irão ficar de cabelos em pé e dizer: que história é essa, Geraldo?", finalizou.

Confira:

