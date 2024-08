Gena Rowlands, de 'Diário de Uma Paixão', morre aos 94 anos

Famosa por interpretar Allie, Gena Rowlands foi diagnosticada com Alzheimer, a mesma doença da personagem, e morreu na casa dela, nos EUA

Morreu nesta quarta-feira (14), a atriz norte-americana Gena Rowlands, aos 96 anos, famosa por interpretar Allie Hamilton em Diário de Uma Paixão. Em junho, o filho da artista, que dirigiu a produção, Nick Cassavetes, trouxe a público que a mãe tinha diagnóstico de Alzheimer, a mesma doença da protagonista do filme, que interpretou na etapa futura à epoca em que a história se passa.

A artista morreu em casa, na cidade de Indiana Wells, no estado da Califórnia. Segundo fontes do TMZ, nesta semana, a movimentação no imóvel mudou, com as vindas frequentes de Nick até a mãe. Além do filho, ela também deixa o marido Robert e as duas filhas, Alexandra e Zoe Cassavettes.

Ainda que Gena estivesse debilitada pela doença, não foi confirmado pela família se foi o Alzheimer que causou sua morte. Ela se aposentou do show business em 2015, depois de 4 prêmios Emmy, dois Globos de Ouro e duas indicações ao Oscar.

Assim como Gena, a mãe dela, Lady Rowlands era uma conhecida de Hollywood e morreu por causa da mesma doença que acometia a saúde da filha. Lady morreu em 28 de maio de 1999, aos 95 anos.

Relembre do filme que deu popularidade a Gena Rowlands

Diário de Uma Paixão (2004) é um romance que conta a história de Noah Jr. (Ryan Reynolds e James Garner) e de Allie Hamilton (Rachel McAdams e Gena Rowlands), um casal que se apaixona na década de 1940 e sofre adversidades para ficarem juntos, como a proibição dos pais da moça, que é de uma família rica, o envio de Noah para lutar pelos EUA na Segunda Guerra Mundial e a tentativa da moça de superar o rapaz com um novo amor, um homem rico que interessa somente aos familiares dela.

No fim da vida, diagnosticada com Alzheimer, Allie se esquece constantemente de tudo o que viveu ao lado de seu grande amor. No entanto, todos os dias, Noah lê trechos da história deles, escritas por ela antes do diagnóstico, na tentativa de recuperar as lembranças da esposa.