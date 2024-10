Gabriela Loran turbina presença no streaming e na dublagem: 'O céu não é o limite'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Gabriela Loran confessa expectativas com estreias no streaming e adianta sobre dublagem em curta infantil

O ano de 2024 está sendo de grandes conquistas para Gabriela Loran (31). A atriz, que ganhou papel na novela Renascer, da TV Globo, marcou presença em duas produções no streaming e fez sua estreia como dubladora no curta-metragem infantil A Colmeia da Aziza. Em entrevista à CARAS Brasil, ela analisa o atual momento de sua carreira e celebra projetos no audiovisual: "O céu não é o limite".

Gabriela estará na nova série Body by Beth, com estreia marcada para a próxima segunda-feira, 14, no canal TNT e na plataforma de streaming Max. Além disso, ela aguarda o lançamento da terceira temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay.

Sobre o atual momento de sua carreira, a artista declara: "Meu bordão é: Eu quero sempre mais. Então, que venham todas as oportunidades que vou devorá-las [...] Quero fazer tudo o tempo inteiro. O céu não é o limite!".

Ansiosa para estreia de Body by Beth, Gabriela adianta que esse projeto é bastante especial em sua carreira, pois mostra seu talento no humor e exalta parceria com a atriz Marisa Orth (60), com quem contracenou na nova série.

"Sem dúvida, é para rir. É gostoso porque é comédia leve e reflexiva. Estou ao lado de Marisa Orth e grande elenco, então, sem dúvida estou com expectativas extremamente altas também por poder me ver nesse lugar da comédia, que eu amo tanto", confessa.

DO STREAMING PARA A DUBLAGEM

Gabriela Loran está animada em seu primeiro trabalho como dubladora de curta-metragem infantil. Em A Colmeia da Aziza, ela dá voz a Aziza, uma abelha esperta, que costuma observar o mundo de dentro de seu quarto, enquanto escreve tudo em seu diário.

"Falamos sobre diversidade, representatividade de uma forma muito lúdica e especial. Além disso, trazemos à tona nosso bioma tão rico! A diversidade de abelhas e suas especificidades diferentes", avalia a atriz.

A a artista menciona que tem grande paixão pelo universo infantil, e tem entre um dos seus desejos ser mãe: "Eu sou fascinada por criança e meu sonho número um nessa vida é ser mãe, mas enquanto não realizo esse sonho, vou praticando com meus sobrinhos".

No mês de março, Gabriela compartilhou em suas redes sociais que realizou um passo importante em sua vida: a cirurgia de redesignação sexual. Em vídeo postado no Instagram, ela contou que escolheu Bangkok para realizar a operação.

Nos primeiros momentos, a atriz evitou comentar com a mídia ou dar mais detalhes após realizar a redesignação sexual, mas reforça que esse tempo foi necessário para aproveitar todos os momentos de sua nova fase.

"Está sendo incrível e uma oportunidade única. A cada dia que passa, sinto que estou vivendo um sonho. Essa, sem dúvida, foi a melhor escolha que fiz na vida. Acredito que cada uma irá viver a experiência de uma forma diferente, sempre reforçando nas minhas redes que tudo que compartilho vem atrás de minha vivência, e que cada corpo é um corpo", finaliza.

