Marisa Orth faz rara aparição ao lado do filho em data especial: 'Feliz'

Momento especial! A atriz Marisa Orth celebrou a formatura do filho, João Orth, na faculdade de Cinema; veja fotos

A atriz Marisa Orth usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 27, para compartilhar alguns registros especiais e raríssimos ao lado do filho, João Orth. A artista abriu o álbum de fotos do dia em que o herdeiro se formou na faculdade de Cinema.

O evento aconteceu há alguns dias, mas Marisa, que está bastante orgulhosa do filho, segue celebrando a conquista do jovem. Em seu Instagram oficial, a eterna Magda de 'Sai de Baixo' mostrou o momento em que João foi chamado ao palco para receber o tão esperado diploma.

"Eu queria ainda fazer essa publicação. Foi um dia muito feliz. Foi uma jornada bonita demais. Toda a faculdade de cinema da Faap, desde o vestibular até a formatura, foi tudo conquistado e batalhado pelo meu filho, o João Antonio Orth Pereira. Com ele, parceiros e a namorada do João, a linda @manoambrosio. Foi uma noite inesquecível. Obrigada filho", declarou Marisa Orth na legenda.

Encantados com as imagens especiais, diversos amigos famosos e admiradores da artista deixaram recados carinhosos aos dois. "Que alegria sem fim! Parabéns João!!! Parabéns Marisa!!!", comentou a atriz Drica Moraes. "Parabéns. Que emocionante", escreveu a também atriz Regiane Alves.

Vale lembrar que Marisa Orth já revelou publicamente que ela e o filho, fruto de seu antigo casamento com Evandro Pereira, viveram um período conturbado, principalmente quando estava no auge da fama. Atualmente, os dois possuem uma boa relação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marisa Orth (@marisaorth)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marisa Orth (@marisaorth)

Quem é o filho de Marisa Orth?

Discreto com a vida pública, João Orth é filho do antigo relacionamento de Marisa Orth com Evandro Pereira. Assim como a mãe, o jovem mostrou que tem jeito para a carreira artística ao escolher a área de cinema para seus estudos. Com postagens nas quais canta e toca instrumentos, ele ainda se define como autor em seu perfil do Instagram.

Companheiros de viagens, Marisa Orth e o filho já trocaram vários momentos juntos ao redor do mundo, desde que a atriz levou o herdeiro há 15 anos para conhecer os parques da Disney, nos Estados Unidos. "Parceiro! Que sorte a minha. Ele é demais”, escreveu a atriz em uma publicação nas redes sociais com um clique ao lado de João Orth durante uma viagem ao Peru.