Florinda Meza se emociona ao relembrar últimas momentos de Roberto Bolaños

Florinda Meza, famosa por interpretar a personagem Dona Florinda, se emocionou ao relembrar os últimos momentos do marido Roberto Bolaños

Em sua conta no Instagram, Florinda Meza, famosa por interpretar a Dona Florinda no seriado Chaves, emocionou os seguidores ao relembrar os últimos momentos do marido Roberto Gómez Bolaños.

O ator, famoso por dar vida a personagens como Chaves e Chapolim, morreu em 2014. Florinda e Roberto foram casados por 37 anos.

"Já faz dez anos que faleceu Roberto Gómez Bolaños. Morreu em meus braços com uma linda expressão no rosto e um sorriso tranquilo nos lábios. Me despedir do meu Roberto foi uma dor que me rasgava a alma", disse ela com a voz embargada.

Em seguida, a atriz leu uma carta de despedida escrita pelo amado. "Permita-me expressar meu amor por você, que não tem precedentes. Estou aqui para ouvir o que você quer me dizer com uma linda despedida. Não poderia ser em vida, mas sei que o coração não tem limitação que a morte impeça. Não chore pela minha partida, pois não choro no céu, mas, Senhor, imploro que um dia seja concedida esta paz sem medida onde quer que esteja. Como ainda me lembro o que foi, não há dor tão duradoura que não elimine uma rosa. Anime-se, minha linda! Em breve, será primavera", escreveu ele.

Por fim, ela se declarou para Roberto. "Meu Roberto, obrigada por permitir que eu te amasse. Obrigada por esse milagre e, sobretudo, obrigada infinitamente por ter feito minha vida interessante".

Conquista

Florinda Meza, intérprete da famosa personagem Dona Florinda, usou a sua conta no Instagram para celebrar uma conquista envolvendo os seriados Chaves e Chapolim. Isso porque as produções voltaram a ser exibidas na TV nos Estados Unidos.

"Tesouros: conseguimos! Os programas estão de volta. Vamos passo a passo, mas graças ao seu amor e aos seus pedidos, juntos tornamos isso realidade. Eu te amo, minha linda vila virtual", escreveu ela em espanhol e em português.

A publicação recebeu inúmeros comentários dos fãs brasileiros. "Finalmente o grande dia chegou! Que felicidade", escreveu uma. "E no Brasil? Será que volta?", perguntou outra.

Chaves e Chapolim estrearam no dia 23 de setembro no canal UniMás, voltado ao público latino que reside nos Estados Unios. Os seriados também poderão ser vistos pelos assinantes da plataforma de streaming ViX.

