Flor Gil rebate mal-entendido sobre despedida de Gilberto Gil dos palcos: 'É surreal'

Em entrevista à CARAS Brasil, Flor Gil fala sobre turnê de despedida de Gilberto Gil e reflete apoio da família na carreira

Gilberto Gil (82) pegou os fãs de surpresa em agosto ao anunciar a turnê de despedida dos palcos para 2025. A informação causou comoção do público, já que o artista é um ícone da música brasileira. Diante de lamentações, Flor Gil (15), neta do músico, conversou com a CARAS Brasil sobre o tema e revelou que houve um mal-entendido.

Durante o lançamento do single Hell No, o segundo do seu primeiro álbum de estúdio, no evento WhatsApp Private Sessions, no Rio de Janeiro, a cantora afirmou que o avô ainda vai cantar por muito tempo. A filha de Bela Gil (36) explicou que Gilberto apenas diminuirá o ritmo.

"Eu sei que meu avô nunca vai parar de fazer música. No dia que ele parar de fazer show com certeza vai sentir falta dos palcos, mas tudo que ele construiu em toda sua carreira é algo surreal, muito impressionante, e eu fico muito feliz de vivenciar isso de tão perto – o poder que ele tem e a grande obra que ele fez. Uma parte de mim está fazendo tudo isso por ele, por tudo que ele significa pra mim", afirma.

O veterano da música apenas vai encerrar o ciclo das grandes turnês. Ele, no entanto, vai seguir com shows independentes que serão agendados com mais antecedência e que permita uma flexibilidade em sua agenda.

A turnê intitulada Tempo Rei começará em Salvador no dia 15 de março de 2025 e terminará em Recife no dia 22 de novembro. Cidades como, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza também terão o privilégio de receber o grandioso show de Gil.

Durante o evento de lançamento da sua música, Flor falou sobre o apoio que recebe do avô na carreira musical. A artista da nova geração apresentou canções selecionadas e contou com o músico no violão, o que deu o tom totalmente familiar ao show.

"É sempre uma honra enorme contar com o apoio da minha família na forma que eu traço meu caminho, que pode mudar a qualquer momento, mas eles me apoiam em tudo que eu faço e isso pra mim é um grande presente", conclui a adolescente.