Flávia Alessandra recebe chuva de elogios ao posar com vestido de crochê na Bahia

Em nova atualização nas redes sociais, Flávia Alessandra encantou os seguidores ao posar em vestido transparente de crochê: "Sereia"

Nesta quarta-feira, 4, Flávia Alessandra arrancou elogios dos internautas ao abrir álbum de fotos de sua viagem para a Bahia nas redes sociais. A atriz curtiu de uma noite agradável no nordeste brasileiro e escolheu um look deslumbrante para aproveitar a festa à beira-mar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa de Otaviano Costa surgiu em um vestido longo de crochê, com as costas nuas. Acompanhada de amigos, a famosa aproveitou a noite na praia com bons drinks e destacou a beleza ao mostrar os detalhes de seu look. "Na beira do mar da Bahia", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. "Certeza que quando Lulu Santos escreveu 'Sereia' ele tava pensando em você", declarou um. "Quando a pessoa é exageradamente bela em todos os ângulos. Saudade de ver você atuando nas novelas", confessou outro. "A sereia se enrolou toda na rede e saiu do mar da Bahia assim. Basiquinha", comentou Otaviano Costa.

Flávia Alessandra reflete sobre sintomas da menopausa

Flávia Alessandra refletiu com os seguidores sobre os sintomas da menopausa em junho deste ano. Completando 50 anos, a atriz compartilhou que está tendo insônia pela primeira vez e desabafou sobre a falta de diálogos sobre este e outros sintomas.

"Bom dia com a novidade na minha vida. Depois de madura, eu dei para ter insônia, olha isso. Nunca tive, minha mãe sempre teve. Fiz 50 anos e venho consultando médicos, entendendo, pesquisando sobre a menopausa. Eu sempre soube sobre o calorão. Agora, insônia, realmente eu não sabia. Vocês sabiam que um dos sintomas da menopausa pode ser insônia?", iniciou nos Stories do Instagram.

E continuou: "É tão louco, né? Eu nunca tinha ouvido falar, e a gente fala tão pouco sobre isso. Tantas mulheres estão a casa dos 50 e vão passar muitas outras décadas, então a gente precisa falar. Não é só o calorão, a oscilação do humor. Meu amor, a gente já tem oscilação de humor porque a gente menstrua uma vida inteira". Veja mais detalhes.