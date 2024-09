Finalista do Miss Suíça é triturada do liquidificador. Entenda o que aconteceu

Finalista do Miss Suíça foi assassinada pelo marido e o desfecho surpreendeu a todos. Saiba o que aconteceu

Finalista do concurso de Miss Suíça, Kristina Joksimovic, de 38 anos, teve uma morte brutal e o desfecho surpreendeu a todos. Ela foi assassinada pelo seu marido, Thomas, que está preso após admitir o crime.

De acordo com o site Daily Mail, Kristina foi estrangulada pelo marido, que ainda cortou o corpo dela com uma serra e uma tesoura de jardim. Depois, ele a triturou no liquidificador e dissolveu seus restos mortais com produtos químicos. Os restos mortais dela foram encontrados em Binningen, na Suíça.

O crime aconteceu em fevereiro, mas só ganhou repercussão agora. A polícia concluiu que ele teve traços sádicos-sociopatas para matar a esposa. Porém, ele alegou legítima defesa ao dizer que foi atacado por ela com uma faca. Antes da morte cruel, eles estavam em crise no relacionamento.

Kristina venceu o concurso Miss Noroeste da Suíça em 2007 e foi finalista do Miss Suíça. Ela deixou duas filhas.

Morte de fisiculturista

O bodybuilder de Belarus Illia ‘Golem’ Yefimchykmorreu aos 36 anos após sofrer uma parada cardíaca. A notícia foi dada pela esposa Anna e confirmada pela mídia local.

O atleta sofreu uma parada cardíaca no dia 6 de setembro e chegou a ser levado de helicóptero para um hospital, onde os médicos conseguiram reanimá-lo. Porém, dois dias depois ele teve a morte cerebral decretada, de acordo com informações do canal de notícias Nexta.

Illia tinha 160kg e 1,85 de altura. Para manter o corpo repleto de músculos, ele ingeria 16.500 calorias por dia, divididas entre sete refeições.