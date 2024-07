Filho de Ricky Martin viraliza nas redes sociais com coreografias ousadas

Com apenas 15 anos, Valentino, um dos filhos gêmeos de Ricky Martin, conquista as redes sociais ao reproduzir 'dancinhas' famosas

Pai de quatro filhos, Ricky Martin parece ter passado seu talento e paixão pela arte para um dos herdeiros. Com apenas 15 anos, Valentino Martin está viralizando nas redes sociais com suas coreografias ousadas. Apaixonado por ginástica e por música, o jovem tem conquistado o público ao reproduzir danças virais.

No TikTok, Valentino já acumula pouco mais de 100 mil seguidores e está prestes a atingir a marca de um milhão de curtidas. No Instagram, o jovem tem pouco mais de 15 mil seguidores. Seu sucesso é graças às suas dancinhas: com vídeos curtos, ele reproduz diversas coreografias virais e conquista cada vez mais admiradores.

Inclusive, nos comentários, Valentino acumula comparações com o pai: “Você é idêntico ao seu pai, tão bonito!”, disse uma admiradora. “Tal pai, tal filho”, escreveu mais um. “O próximo passo é dançar nos shows do seu pai”, exaltou mais uma. Vale lembrar que além do jovem, Ricky Martin também tem outro herdeiro idêntico, Matteo Martin.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valentino Martin (@tino_mart1n)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valentino Martin (@tino_mart1n)

Apesar dos meninos serem gêmeos, frutos de uma inseminação artificial com barriga de aluguel, Ricky já revelou que eles têm personalidades distintas: “Valentino é paz e amor. Ele ama as flores e a natureza. Se algum dia eu quiser saber onde ele está, com certeza estará em algum lugar atrás dos arbustos e coberto de lama. Ele é muito zen”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricky Martin (@ricky_martin)

“Já Matteo é mais alfa, um líder. Ele diz para o irmão o que fazer e o que não fazer”, Martin contou a People quando os filhos ainda eram crianças. Além dos gêmeos, Ricky também tem outros dois herdeiros, a pequena Lúcia, de quatro anos, e Renn, de apenas três, frutos do antigo casamento com o artista plástico Jwan Yosef.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricky Martin (@ricky_martin)

Ricky Martin abre o coração ao falar de separação:

Ricky Martin falou pela primeira vez sobre o seu divórcio de Jwan Josef, e alegou que a decisão de terminar o casamento "não era recente". O cantor anunciou que ele e o ex se separaram após 6 anos de casamento e citou em seu pedido de separação "diferenças irreconciliáveis" como o motivo. Agora, ele está buscando guarda compartilhada dos filhos e detalhou o processo.