Filho de Patrícia Abravanel comove a família ao dedicar título a Silvio Santos

Filho de Patrícia Abravanel, Pedro emocionou a família ao dedicar troféu em campeonato de tênis ao avô, Silvio Santos; confira o momento

Filho de Patrícia Abravanel e Fábio Faria, Pedro emocionou a família e fãs de Silvio Santos ao dedicar sua vitória em um campeonato de tênis ao avô, que faleceu no dia 17 de agosto devido a uma broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1. Nas redes sociais, o pai do menino de 9 anos falou sobre o momento.

"Pedro ganhou o torneio da Federação 11 anos. Tem 9 anos mas quis jogar uma categoria acima e no final chorou de emoção porque ganhou o troféu para o Vovô Senor", iniciou em seu perfil oficial no Instagram.

Na sequência, Fábio compartilhou que Silvio Santos sempre se interessou pelo desempenho do neto no esporte. "Ele sempre perguntava pro Pedro sobre o tênis e sempre queria saber dos campeonatos.

Pedro hoje quase não entrou na quadra na final porque estava muito emocionado porque ia terminar o jogo e já teríamos a missa de 7° dia do Vovô Senor na Sinagoga, e agora está levando o troféu para ele", finalizou o marido de Patrícia Abravanel.

Nos comentários, a emoção tomou conta de todos. "Parabéns Pedro, o vovô Senor deve estar muito orgulhoso e feliz em te ver brilhar!", disse uma internauta. "Que orgulho seu vovô tem de você, Pedro", comentou outra. "Parabéns Pedro! Vovô Senor está muito orgulhoso! Que Deus continue te abençoando com muitas vitórias! Lindo gesto!", declarou mais uma.

Patrícia Abravanel faz pedido comovente a Deus

Gravado quatro dias antes do falecimento de Silvio Santos (1930-2024), o Programa Silvio Santos em homenagem aos 43 anos do SBT foi ao ar no último domingo, 25. E, na hora de cortar o bolo, a apresentadora Patrícia Abravanel pediu a Deus que dê a ela e às irmãs a habilidade necessária para continuar a gestão da emissora.

"Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que Ele nos capacite mesmo. A mim e as minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros", disse a filha número quatro de Silvio Santos.

"Que Deus nos dê as pessoas para estarem com a gente nessa jornada. Que essas pessoas vistam a camisa, assim como vocês vestiram, e conquistem junto com a gente", continou. "Viva o SBT! São 43 anos de alegria e influenciando, levando muita vida a esse Brasil. Vamos todo mundo! Parabéns, SBT", disse ela.