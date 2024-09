O ator Theodoro Cochrane, um dos filhos da apresentadora Marília Gabriela, contou que foi assaltado e teve seu celular levado

O ator Theodoro Cochrane, um dos filhos da apresentadora Marília Gabriela, usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 18, para relatar que passou por um susto em São Paulo. Nos stories do Instagram, ele contou que foi assaltado e teve seu celular levado.

"Olha a cara da pessoa que foi assaltado, mais uma vez nessa cidade. Levaram meu celular. Então, se você está tentando se comunicar comigo, manda uma mensagem no meu Instagram", disse o artista em seu perfil. Ele também pediu a ajuda dos seguidores para conseguir recuperar o acesso de seu e-mail, já que esqueceu a senha.

Filho de Marília Gabriela detalha diagnóstico de transtorno raro

Recentemente, Theodoro Cochrane contou que recebeu o diagnóstico de um transtorno raro há pouco tempo. Em participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, ele disse que tem ciclotimia. O problema de saúde é considerado raro e causa alterações de humor na pessoa. Ele disse que foi diagnosticado depois de abandonar um vício, mas se cuida com terapia e medicamentos.

"Eu parei [com as drogas] e começou a abstinência. Juntou com o luto, com o desemprego, com a minha mãe, com a distância do meu namorado... Eu estava três meses sem beber e usar nenhuma droga quando chegamos a um diagnóstico. Meu terapeuta disse que eu tinha ciclotimia, e, a partir daí, comecei a tomar o medicamento certo e fazer a terapia encaminhada para isso. Um bom diagnóstico é salvador", afirmou ele.

E completou: "É uma merda ser um bêbado ótimo porque todo mundo te adora, você não fica violento... Só que durante a semana eu ficava muito deprimido. Meu namorado dizia que não era justo. Que na sexta-feira e no sábado, eu era maravilhoso, meus amigos me amavam. Mas na terça eu queria matá-lo e na quarta-feira, eu queria me matar".