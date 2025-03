Filho de Léa Garcia é internado em estado grave e família pede doação de sangue

Filho caçula da atriz Léa Garcia (1933-2023), Abdias Nascimento Filho, mais conhecido como Bida Nascimento, está internado em estado grave

Filho caçula da atriz Léa Garcia (1933-2023) e do ativista Abdias do Nascimento (1914-2011), Abdias Nascimento Filho, mais conhecido como Bida Nascimento, está internado em estado grave no Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro. O músico, de 71 anos, sofreu um AVC há duas semanas e enfrenta complicações devido à insuficiência respiratória e uma infecção urinária.

Marcelo Garcia, irmão do músico, iniciou uma campanha de doação de sangue nas redes sociais. Os pedidos de ajuda foram divulgados na página do Retiro dos Artistas, onde Bida reside, e no perfil do Instagram de Léa Garcia. "Nosso querido Abdias do Nascimento Filho (Bida) está internado na CTI e necessita URGENTEMENTE de doações de sangue!", diz a publicação, que ensina como os internautas podem realizar a doação.

Já em entrevista ao jornal Extra, Marcelo deu mais detalhes sobre o estado de saúde do irmão. "O estado é gravíssimo e delicado. É a quinta internação dele em três meses. Ele ficou cego após AVC e agora está com sangramento intestinal", relatou.

E complementou: "Graças a Deus, ele está sendo bem tratado, mas ninguém ainda descobriu o porquê dessa infecção urinária. Está sendo uma investigação e, até o momento, não há um diagnosticado fechado. Ele chegou debilitado e tem tomado uma bolsa de sangue e sete de plaquetas por dia. Ele está precisando de sangue urgente".

A família de Bida informou ainda que a internação do músico no hospital particular foi possível graças ao apoio do Retiro dos Artistas, instituição onde ele reside, que custeou seu plano de saúde integral. Mesmo assim, segundo o portal, a família enfrenta dificuldades financeiras para lidar com os custos adicionais do tratamento.

Veja as publicações:

