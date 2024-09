Filho de Faustão, o apresentador João Silva resgatou momento de susto com 'bronca' do pai nos bastidores do 'Altas Horas'; confira

Filho de Faustão, o também apresentador João Silva usou as redes sociais para relembrar um momento descontraído ao lado do pai. Nesta quarta-feira, 4, o jovem de 20 anos de idade relatou que suou frio ao pensar que havia levado uma bronca do comunicador após sua apresentação no Altas Horas.

No registro, João foi interrompido por uma assistente, que informou que Faustão o aguardava no camarim. "Ele está fazendo o que aqui?", questionou o filho do apresentador.

Na sequência, ele se assustou ao ouvir que o pai estaria bravo. "Bravo? Pai?", disse ele ao chegar ao camarim.

Em resposta, uma voz ao fundo disse: "Como é que você me inventa de cantar? Você está tentando ser apresentador. E vem cantar assim. Uma falta de respeito. Seu pai fica chateado". Ainda assustado, João só se acalmou ao perceber que a voz era do humorista Ed Gama, que imita seu pai fielmente. "Suei frio na hora", confessou João Silva.

Confira o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

João Silva fala sobre ser 'nepobaby'

O filho de Faustão, João Silva, já é um apresentador de televisão com apenas 20 anos e está com seu programa garantido na Band, o Programa do João. Com mudança da atração para os domingos agora ainda em setembro, o herdeiro do comunicador admitiu em entrevista para a CARAS Digital ter seus privilégios, contudo, garante que está dando duro.

Ao ser questionado sobre ser "nepobaby", expressão em inglês que significa "nepotismo bebê", ou seja, sobre se ter privilégios por ser filho de um famoso como Fausto Silva, o jovem, que iniciou ao lado do pai na TV, fez uma ressalva sobre estar fazendo sua parte e vendo as coisas acontecerem por seu próprio mérito.

"Sim! A entrada na televisão foi um privilégio e oportunidade dada pelo meu pai", reconheceu a ajuda do ex-global. "Porém agora estou vendo as coisas caminharem com minhas próprias pernas. “Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário”", declarou João Silva, herdeiro do meio de Faustão.