Filho de Angélica e Luciano Huck surge em clima de romance com a namorada

O filho de Angélica e Luciano Huck, o jovem Benício Huck, de 16 anos, curtiu um passeio romântico com a namorada, a influenciadora Duda Guerra, também de 16 anos. Nesta quarta-feira, 02, os dois foram ao Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio para curtir uma noite de cinema a dois e assistiram ao filme Coringa: Delírio a Dois.

Para a ocasião, a influencer apostou em um conjunto de cor clara que inclui um top cropped de manga longa com um caimento solto e um short. Ela combinou o look com um tênis, acessórios e uma pequena bolsa lateral branca. Já o filho dos apresentadores vestiu uma camiseta de manga longa em tom neutro, calça preta e tênis na cor marrom.

Veja as imagens:

Namorada do filho de Luciano Huck, Duda Guerra recupera perfil nas redes sociais

Também nesta quarta-feira, Duda Guerra celebrou ter recuperado sua conta no Instagram, após 12 dias longe da rede social. A influenciadora teve seu perfil invadido por hackers e, por consequência, desativado.

De acordo com informações obtidas pelo portal LeoDias, a namorada de Benício Huck teve a conta hackeada por pessoas que queriam anunciar jogos ilegais. A partir do momento em que os jogos foram anunciados pelos golpistas no perfil de Duda, a conta passou a ser denunciada por muitos internautas e logo foi banida do Instagram.

"Estou muito emocionada. E eu queria vir falar para vocês que minha conta foi recuperada, a gente conseguiu. Depois de 12 dias off desse Instagram, finalmente minha conta voltou, eu estou muito, muito feliz", celebrou a estudante, que acumula 114 mil seguidores e é seguida pelos sogros.