Filho de Angélica e Luciano Huck surge abraçado com namorada em nova foto

Filho de Angélica e Luciano Huck, o jovem Benício Huck, marcou presença no Rock In Rio na noite deste sábado, 21, ao lado de sua namorada

O filho de Angélica e Luciano Huck, o jovem Benício Huck, de 16 anos, marcou presença no Rock In Rio na noite deste sábado, 21, ao lado de sua namorada, a influenciadora Duda Guerra, de 16. E os dois posaram abraçados para as fotos.

Para a ocasião, a influencer apostou em uma blusa cropped metálica transparente, um top e uma calça preta. Já o filho dos apresentadores apostou em um look básico e usou uma camiseta preta e uma calça cinza escura.

Benício Huck e namorada, Duda Guerra — Foto: Thiago Matto/Brazilnews

Benício Huck e namorada, Duda Guerra — Foto: Thiago Matto/Brazilnews

Namorada de Benício Huck comenta sobre a relação com os sogros famosos

Em sua rede social, Duda Guerra, que é seguida pelos sogros, posta sua rotina saudável e fitness, além de compartilhar posts sobre comportamento, moda, cultura pop e estilo de vida. Contudo, nos últimos dias, ela perdeu sua conta no Instagram após ser hackeada.

Em recente entrevista para a IstoÉ, Duda explicou os motivos de não postar fotos com o amado nas redes sociais. "Para mim, estar em um lugar público com o Beni é apenas estar com o meu namorado. Eu não costumo postar com ele, pois respeito a privacidade da família. Nunca conversamos sobre isso, mas entendi que preservar e não expor a família seria a melhor forma", disse ela.

Além disso, a jovem foi só elogios na hora de comentar sobre sua relação com os sogros famosos. "Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho". E também ressaltou sua vontade de trabalhar com a internet. "Abri meu Instagram no início de junho e a partir daí passei a compartilhar minha vida, minha rotina. As pessoas se engajaram bastante e cada vez mais percebo que é isso o que eu realmente quero fazer", afirmou.

Além de Benício, Angélica e Luciano também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12 anos.