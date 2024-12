Filho de André Gonçalves comenta semelhança com o pai após foto viralizar: 'Engraçado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Arthur comenta semelhança com o pai, o ator André Gonçalves, após foto postada pela mãe, Miryan Rios, viralizar na web

Depois que a atriz Myrian Rios (66) usou as redes sociais para homenagear o filho caçula, Pedro Arthur, que completou 23 anos na última sexta-feira, 6, só se fala de uma coisa: a semelhança do rapaz com o pai, o ator André Gonçalves (49). Na foto compartilhada no Instagram, em que a artista aparece ao lado do herdeiro, internautas notaram o quanto o jovem tem traços físicos parecidos com o do vice-campeão de A Fazenda 15 (2023). Em entrevista à CARAS Brasil, ele comenta a repercussão e dá a sua opinião.

“Por incrível que parece, eu não me acho parecido com o meu pai. Sendo que noventa por cento das pessoas no Brasil acreditam que sou mega parecido com ele. Na minha opinião, acho que tem ângulos que eu pareço mais com a minha mãe, e outros que pareço mais com o meu pai – mesmo 90 por cento das pessoas acreditando que sou idêntico ao meu pai. E eu acho isso uma brincadeira muito saudável, uma brincadeira que não tem problema nenhum, não está machucando ninguém; chega a ser engraçado essa comparação, porque todo mundo fala que eu pareço com o meu pai”, conta Pedro Arthur.

O jovem artista revela que tem uma relação muito saudável com o pai. “É maravilhosa, incrível, não poderia pedir um pai melhor. É uma relação de muito amor, muito carinho, muita confiança, muita segurança. Agradeço a Deus por ter um pai desse jeito que tenho na minha vida, como ele”, ressalta ele, que também enaltece a relação que tem com a mãe. “A minha relação com ela também é sensacional, fantástica; um mar de rosas. Eu não poderia pedir também por uma mãe tão sincera, tão companheira, tão amiga, que está sempre ao meu lado. A minha relação com a minha mãe é uma relação de amizade verdadeira e de amor verdadeiro”, diz.

Além de Pedro Arthur, Myrian Rios também é mãe do cantor e compositor MankMC, o Edmarzinho, de seu relacionamento com o empresário Edmar Fontoura. O rapaz também tem outras duas irmãs por parte de pai, Manuela, filha de André Gonçalves e Tereza Seiblitz (60); e Valentina Benini (21), da união do ator com Cynthia Benini (51).

VEIA ARTÍSTICA

Pedro Arthur segue os passos dos pais famosos. Ele tem investido nas carreiras de ator e cantor. “O ano de 2025 promete, e muito! Mas eu ainda não posso contar (risos). Ainda é segredo. Sou ator e cantor. Ultimamente, fiz com a minha mãe A Rainha Ester, onde eu fazia o Eunuco, e cantei em alguns shows aqui em São Paulo, me apresentando solo”, conta.

Sobre suas maiores inspirações, o jovem declara: “São os meus pais, claro. Com o meu pai, eu acredito que construí bastante confiança, bastante maturidade para poder encarar os desafios. E com a minha mãe, a segurança de não faltar os ensaios, não chegar atrasado no trabalho e tratar todos bem; além de estudar muito o texto e ser profissional”.

Na música, o paulista também tem suas referências. “Um cantor que está sempre comigo, em todos os momentos da minha vida, é o Drake. Então, acredito que ele possa servir como inspiração. Inclusive, ele era ator e depois virou cantor. E também o meu irmão mais velho, Mank, o rapper carioca que tem muito talento. Com certeza ele é uma mega inspiração para mim”, finaliza o ator e cantor.

HOMENAGEM DE MYRIAN RIOS

A atriz Myrian Rios fez questão de homenagear o filho no dia de seu aniversário e escreveu em uma postagem no Instagram: "Meu coração se enche de orgulho por ter um filho tão responsável, inteligente, resiliente e amado quanto você na minha vida. Seu sorriso e carisma enchem nossa vida de alegria! Te amo, meu filho! Parabéns! Feliz e abençoado aniversário".

Nos comentários, os internautas não deixaram de notar a semelhança Pedro Arthur e André Gonçalves. "A cara do pai", disse um. "Deus abençoe o Pedro com saúde, paz, alegria e prosperidade. Que o Espírito Santo o ilumine sempre", declarou outro. "Parabéns, rapaz lindo! Deus continue abençoando e Nossa Senhora intercedendo sempre", comentou mais uma.

Leia também:Mãe do filho de André Gonçalves manda recado: ‘Deus abençoe’

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MYRIAN RIOS COM PEDRO ARTHUR: