Filho de Alessandra Negrini exibe físico sarado nas redes sociais

Antonio, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício, arrasou ao posar sem camisa nas redes sociais e exibir o seu físico sarado

Antonio Benício Negrini, de 28 anos, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício, costuma ser mais discreto em suas redes sociais.

Porém, nesta terça-feira, 25, o jovem compartilhou uma foto em que aparece sem camisa na frente do espelho e chamou atenção ao exibir seu físico sarado.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Sempre lindo", disse uma internauta. "Um gato", comentou outra. "Os filhos recebem 50% do DNA da mãe e 50% do pai. A gente que lute", brincou uma terceira.

Além de Antonio, Alessandra também é mãe de Betina, de 20 anos, fruto do seu relacionamento com Otto. Já Murilo é pai de Pietro, de 19 anos, com Giovanna Antonelli.

Receita saudável

A atriz Alessandra Negrini está de férias da TV e aproveitou para mostrar o seu lado de influencer nas redes sociais. Nesta semana, ela gravou um vídeo para ensinar a sua receita de panqueca de banana saudável para o café da manhã ou o lanche da tarde.

Nas imagens, ela apareceu na cozinha de sua casa para preparar a receita. Com seu jeito único e descontraído, Negrini ensinou o passo a passo para fazer o prato. "Vou mostrar para vocês a panquequinha. A tapioca pode ser substituída pela aveia em flocos”, disse ela.

Os ingredientes são: banana, ovo, manteiga, tapioca, canela em pó e mel. Em um prato, ela amassou a banana e misturou com um ovo e duas colheres rasas de tapioca. Além disso, ela adicionou um pouco de canela em pó e colocou a mistura em uma frigideira untada com manteiga.

A mistura deve cozinhar em fogo baixo até dourar de um lado. Então, deve virar a panqueca para dourar o outro lado. Para finalizar, coloque a panqueca em um prato e adicione mais canela e um pouco de mel.

