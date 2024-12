Filha de Tom Cavalcante, Maria e o noivo prestigiam evento de Luan Santana

A jovem atriz, Maria Cavalcante, estava ainda acompanhada dos pais, o humorista Tom Cavalcante e Patricia Lamounier no evento

A atriz Maria Cavalcante e o cantor Cristiano Deyvid marcaram presença no lançamento da coleção Meteoro, assinada pelo cantor Luan Santana, nesta terça-feira, 10, em São Paulo. A jovem de 24 anos estava ainda acompanhada dos pais, Tom Cavalcante e Patricia Lamounier. Já o artista levou seu parceiro de dupla sertaneja, Jonathan.

Os dois assumiram o namoro em setembro deste ano.

Em conversa com a Quem, os noivos falaram sobre o próximo passo na relação. "Cristiano e eu somos almas gêmeas e estamos vivendo juntos uma relação de muito amor e paz. Ambos estamos muito felizes e agradecidos a Deus por nos encontrarmos. Nos conhecemos na internet, logo de cara ficamos encantados um pelo outro. Parece coisa de outras vidas", disse Maria.

"Tudo foi pensado com muita tranquilidade e em sintonia com Maria. O anúncio foi feito em João Pessoa na presença da Patrícia e do Tom. Como eu queria que meus pais estivessem presentes, também viajamos para Crateús, minha cidade no Ceará, para efetivamente oficializar o noivado", contou o cantor. "Pedi para os pais dela e fiquei muito feliz em saber que eles estavam de acordo", continuou.

Noivado

Cristiano Deyvid e Maria Cavalcante estão noivos! O pedido de casamento foi feito pelo sertanejo durante uma viagem com os sogros, Tom Cavalcante e Patrícia Lamounier, a João Pessoa, na Paraíba. Em outubro, o cantor compartilhou fotos das alianças entre imagens de um passeio de iate e bote. Para Quem, ele confirmou o noivado.

“Hoje foi um dia incrível em família, repleto de risadas, momentos especiais e a alegria de estarmos juntos", disse Cristiano, da dupla Jonathan & Cristiano.

