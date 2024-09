Filha de Sandra Annenberg revela ter sido alvo de 'ghosting': ‘Doeu’

Filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Annenberg-Paglia participa de trend e revela ter sofrido ‘ghosting’; saiba o que significa

Recentemente, Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, participou de uma trend nas redes sociais e revelou ter sido alvo de 'ghosting'. Em seu perfil, a jovem fez uma brincadeira sobre a situação e contou que frequentemente lida com o ‘sumiço’ repentino dos parceiros em sua vida amorosa.

Através de sua conta no TikTok, Elisa, que estuda artes cênicas e mora em Nova York, nos Estados Unidos, entrou para uma trend chamada "Doeu, mas não matou", onde internautas compartilham situações difíceis que enfrentaram com tom de brincadeira. No vídeo, a jovem aparece dançando e comentando de forma leve sobre ter levado um 'ghosting'.

“Doeu, mas não matou. Que venha o próximo que vai me dar 'ghost'", Elisa escreveu e surpreendeu os seguidores, que deixaram diversos comentários de apoio: “Jamais lhe daria ghosting, Elisa", escreveu uma admiradora. "Se até você, que é linda, maravilhosa, leva 'ghosting', imagina eu", brincou mais uma sobre a vida amorosa da jovem.

Filha de Sandra Annenberg fala sobre 'ghosting' - Reprodução/Instagram

Para quem não sabe, 'ghosting' vem da palavra 'ghost', que significa "fantasma" em tradução livre. O termo utilizado por Elisa Annenberg-Paglia se refere ao "chá de sumiço" de um parceiro amoroso, que desaparece, ignora ou termina o relacionamento com a outra pessoa sem dar explicações ou falar sobre o assunto, como se virasse um fantasma.

Vale lembrar que Elisa Annenberg-Paglia costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal e amorosa. No entanto, durante o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, no ano passado, ela falou publicamente sobre sua sexualidade pela primeira vez em suas redes sociais, celebrando a data com muito orgulho e com o apoio dos pais.

"Venho dizer que o amor que sentimos e como nos identificamos e/ou nos expressamos devia nos deixar assim: felizes. Não devia nos dar medo. Medo de não ser aceito, de ser expulso, de ser excluído, de ser julgado, de ser agredido, de ser morto", começou a filha de Sandra Annenberg em uma publicação nas redes sociais.

“Quem sabe da nossa vida é a gente. Quem nós amamos e como nos identificamos e nos expressamos é da nossa conta. Tudo que importa é saber que, independente, vamos estar seguros em *qualquer* lugar. Que sejamos felizes e livres. O mês do orgulho é um mês para aliados focarem na nossa luta, mas não acaba dia 30”, Elisa declarou na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Annenberg-Paglia (@elisaannenbergpaglia)

Sandra Annenberg compartilha sua reação ao ser vítima de golpe:

Na manhã da última quarta-feira, 25, Sandra Annenberg fez uma participação no ‘Encontro com Patrícia Poeta’, da Globo. Após denunciar um golpe em suas redes sociais, a apresentadora marcou presença no programa para abrir o coração sobre a experiência e revelar sua reação, além de fazer um alerta importante ao público.