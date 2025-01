Filha de Roberto Firmino fica com braço preso em elevador: 'Foi desesperador'

A esposa do jogador de futebol Roberto Firmino usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para relatar um susto que passou com a filha, Sophia

A esposa do jogador de futebolRoberto Firmino, ex-atacante da Seleção Brasileira, Larissa Firmino usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para relatar um susto que passou com a filha, a pequena Sophia, de 1 ano e nove meses. Nos stories do Instagram, ela compartilhou que a pequena teve o braço preso no elevador.

"Papais e mamães, cuidado com as mãos das crianças no elevador. Sophia hoje colocou a mão na porta do elevador enquanto ele abria, e com isso o braço dela entrou entre as portas. Foi um susto imenso porque no primeiro momento achamos que podia ter esmagado a mão dela", contou.

Em seguida, ela contou como socorreu a filha. "Graças a Deus foi só um susto. Arregaçamos a porta do elevador e conseguimos tirar. Mas fica o alerta. Metade do braço dela ficou dentro da porta. Foi desesperador!", desabafou.

Vale lembrar que Roberto e Larissa estão casados desde 2017 e são pais de quatro filhas: Valentina, Bella, Liz e Sophia.

Post de Larissa Firmino — Foto: Reprodução | Instagram

Ex-atacante da Seleção Brasileira, Roberto Firmino se torna pastor evangélico

Em julho do ano passado, Roberto Firmino dividiu com os internautas uma novidade envolvendo sua vida pessoal. Em seu Instagram oficial, o atleta, que atualmente defende o Al-Ahli Saudi FC, revelou que se tornou pastor de uma igreja evangélica. Ele contou que ele e a esposa foram consagrados ao cargo religioso na Manah Church, em Maceió.

"Nunca foi um objetivo nosso abrir uma igreja ou ter um cargo eclesiástico. Deus sabe bem disso. Desde nosso encontro com Cristo, um anseio queima em nossos corações: que as pessoas conheçam esse amor que nos alcançou. Agora, temos outro anseio e responsabilidade: sermos pastores segundo o coração de Deus e que cooperam com o Reino", escreveu. Leia o texto completo!

Leia também: Duda Nagle fala sobre acidente da filha, Zoe: 'Mais uma lição'