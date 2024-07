Filha de Renato Aragão encanta telespectadores em homenagem para o pai no 'Domingão'

Durante o comovente tributo a Renato Aragão, a filha dele, Lívian Aragão, roubou a cena ao surgir no palco do 'Domingão' e levar o pai às lágrimas

Se a homenagem a Renato Aragão durante o Domingão, no último domingo (21), encantou os telespectadores, a presença da filha dele, Lívian Aragão, foi um show à parte. Nas redes sociais, os internautas se mostraram impressionados com a homenagem e o carisma da jovem, que é bastante ativa nas redes socias, mas se distanciou da vida como atriz.

"Lívian é encantadora. Sabe honrar seus pais, suas origens e tem um compromisso com seu próprio destinos. Muita alegria e emoção. Foi espetacular", elogiou uma seguidora da artista no Instagram. "Lívian me transmite muita humildade e simpatia. Além de linda, é muito carismática", opinou um internauta. "Ela estava linda e foi perfeita. Fez milhões de pessoas se emocionarem. Haja coração para tanta emoção!", comentou a outra.

Quando criança, a filha do ator esteve presente em algumas produções nas quais Renato encarnou Didi, na ocasião, para o público infantil. Além disso, Livian também atuou em produções da TV Globo como Tempo de Amar e Malhação: Seu Lugar no Mundo.

Durante a homenagem ao pai, a jovem cantou Amigos do Peito, uma música interpretada originalmente pelos Trapalhões, formado por Renato, Mussum, Dedé Santana e Zacarias. Pouco depois de Lívian surgir, Renato foi às lágrimas com a surpresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Lívian polemiza com fala motivacional polêmica

No ano passado, a herdeira de Renato Aragão se envolveu em polêmica após um trecho de sua palestra motivacional circular nas redes, onde ela afirmava que todas as pessoas tem o mesmo dia, mas não usufruem da produtividade da mesma forma:

"Na vida, todo mundo tem 24 horas no dia, mas, por que algumas pessoas parecem fazer tantas coisas e outras não saem do lugar? O nome disso é produtividade", disparou ela na ocasião.

Após uma chuva de comentários, apontando que a jovem não reconhecia os próprios privilégios, diferentes da realidade da maioria, Lívian se pronunciou nas redes, apontando que a fala foi "tirada de contexto".