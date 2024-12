Filha de Gugu, Sofia Liberato posta fotos com o namorado nos EUA

Morando nos EUA e com cidadania americana, filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato compartilha cliques com o seu namorado; confira

A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, compartilhou novas fotos com seu namorado, o jovem Gabriel Gravino. Nesta terça-feira, 17, a moça postou os cliques tirados em Utah e encantou seus seguidores.

Após ter conseguido a cidadania americana em setembro, a herdeira do apresentador apareceu sorridente ao lado de seu eleito e de uma amiga. "God's energy", disse ela sobre ser uma energia de deus.

Em sua rede social, Sofia Liberato compartilha um pouco de sua rotina e mostra que, assim como o namorado, ela gosta de fazer dieta e seguir uma vida fitness com treinos na academia. Inclusive, a jovem posta com frequência seus vídeos malhando.

Ainda nos últimos dias, sua gêmea, Marina Liberato, comemorou a conquista de sua cidadania americana. Já o irmão mais velho, João Augusto Liberato, apareceu na entrevista ao Fantástico falando sobre a decisão da herança de Gugu. O primogênito contou sobre o fim da batalha judicial envolvendo a fortuna de 1 bilhão e 400 milhões.

"A família ficou meio dividida. Eu tinha opiniões diferentes da minha mãe e das minhas irmãs. Tinha um distanciamento. Chegou um tempo que a gente ficou sem falar. O meu pai sempre falou para mim que a coisa mais importante da vida é a família”, afirmou.

Filhas gêmeas de Gugu comemoram aniversário de 20 anos

As filhas gêmeas de Gugu Liberato com Rose Miriam, Marina Liberato e Sofia Liberato, celebraram seu aniversário de 20 anos. Na rede social, elas compartilharam fotos da comemoração que fizeram nos últimos dias.

Morando nos EUA, as jovens montaram uma festinha com tema neon. A decoração foi feita com paineis em preto e detalhes de cores vibrantes. Cheia de estilo, a dupla apareceu sorridente no cenário montado para soprarem as velinhas e posaram ao lado da mãe. Veja as fotos do aniversário aqui.

