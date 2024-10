Filha de Clint Eastwood é presa após denúncia do namorado

Filha do astro do cinema Clint Eastwood e da atriz Frances Fisher, Francesca Fisher Eastwood, foi presa em Los Angeles por violência doméstica

Filha do astro do cinema Clint Eastwood e da atriz Frances Fisher, Francesca Fisher Eastwood, foi presa em Los Angeles por violência doméstica. Ela é acusada de ter agredido o namorado, Alexander Wraith, durante uma briga no final de semana.

De acordo com informações obtidas pelo TMZ, policiais teriam relatado que Francesca estava dirigindo por Beverly Hills, em Los Angeles, no sábado, 12, na companhia de seu namorado. O casal teria iniciado uma discussão verbal, que supostamente evoluiu para uma agressão física por parte dela.

O namorado de Francesca teria acionado a polícia e foi instruído a dirigir até o Departamento de Polícia local para se encontrar com os oficiais. O casal teria seguido as orientações, e o episódio resultou na prisão de Francesca, após os policiais ouvirem ambos os lados e encontrarem ferimentos visíveis no homem.

Apesar dos ferimentos, o namorado de Francesca Eastwood teria recusado atendimento médico. Francesca pagou uma fiança de US$ 50 mil e foi liberada sob custódia. O casal está junto desde 2017.

Vale lembrar que Clint Eastwood foi casado com Maggie Johnson, entre 1953 e 1987, e com Dina Ruiz, entre 1996, e 2014, e namorou com Frances Fisher, Sondra Locke e Christina Sandera. O artista ainda teve oito filhos com seis mulheres diferentes. Recentemente, ele fez uma rara aparição ao marcar presença em uma homenagem à primatologista e etóloga Jane Goodall.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Francesca Eastwood (@francescaeastwood)

Namorada de Clint Eastwood morre aos 61 anos

O ator e diretor Clint Eastwood, de 94 anos, sofreu uma perda recentemente. A namorada dele, Christina Sandera, faleceu aos 61 anos de idade em julho deste ano. Ele lamentou a morte da amada em uma breve declaração em um comunicado à imprensa internacional. “Christina era uma mulher adorável e carinhosa, e sentirei muita falta dela”, disse ele. Um representante dele informou que ele pediu privacidade neste momento de luto.