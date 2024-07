Namorada de Clint Eastwood morre aos 61 anos

O ator e diretor Clint Eastwood, de 94 anos, lamenta a morte de sua namorada, Christina Sandera, aos 61 anos. Veja o que ele falou

O ator e diretor Clint Eastwood, de 94 anos, está de luto. A namorada dele, Christina Sandera, faleceu aos 61 anos de idade na última quinta-feira, 18. Por enquanto, a família não revelou qual foi a causa da morte.

Clint lamentou a morte da amada em uma breve declaração em um comunicado à imprensa internacional. “Christina era uma mulher adorável e carinhosa, e sentirei muita falta dela”, disse ele. Um representante dele informou que ele pede privacidade neste momento de luto.

Clint e Christina começaram a namorar em 2014, quando se conheceram em um restaurante na Califórnia, onde ela trabalhava como recepcionista. A diferença de idade de 33 anos entre eles nunca foi um problema. Os dois eram discretos no relacionamento e faziam poucas aparições juntos em público.

No passado, o ator e diretor já foi casado com Maggie Johnson, entre 1953 e 1987, e com Dina Ruiz, entre 1996, e 2014, e namorou com Frances Fisher e Sondra Locke. O artista ainda teve oito filhos com seis mulheres diferentes.

Rara aparição de Clint Eastwood

O ator, cineasta, produtor e compositor Clint Eastwood agitou as redes sociais em abril de 2024, após fazer uma aparição pública. Ícone de Hollywood, o astro, que possui 93 anos atualmente, marcou presença em uma homenagem à primatologista e etóloga Jane Goodall.

Em imagens que circulam na web, é possível perceber que o ator de filmes de ação e faroeste foi fotografado em uma poltrona ao lado da homenageada, que completou 90 anos de vida. O evento ocorreu no último dia 24 de março no Sunset Cultural Center, em Carmel, na Califórnia, Estados Unidos.

A aparição inédita de Clint Eastwood, repercutida no site X, antigo Twitter, surpreendeu os fãs, que fizeram questão de elogiar a longa carreira do astro e rebater comentários maldosos a seu respeito. "O homem fez mais em sua velhice do que a grande maioria dos atores e diretores realiza em uma carreira inteira...", escreveu um internauta.

"O homem viu tanto e possui muita sabedoria. Ele deveria escrever um livro sobre como viu tudo mudar. Ele nasceu 8 anos antes do lançamento comercial da TV. Imagine ver o mundo passar do nada para a TV, para os computadores, para os telefones sem fio e pagers, etc. Imagine tudo isso…", declarou outro usuário da rede social. Veja a foto aqui.