Filha de André Gonçalves homenageia a mãe no Dia dos Pais

Manuela Seiblitz, filha de André Gonçalves, não citou o pai no Dia dos Pais e compartilhou um vídeo em que homenageou a mãe na data

No último domingo, 11, foi celebrado o Dia dos Pais e muitos famosos aproveitaram a data especial para fazer homenagens nas redes sociais. Porém, Manuela Seiblitz, filha mais velha de André Gonçalves, decidiu homenagear a mãe pelo dia.

Em seu Instagram Stories, Manuela compartilhou um vídeo em que aparece dançando com a mãe e se declarou. “Vídeo para celebrar ela, que cuidou de mim nas últimas semanas com a sagacidade de mil mães! Sorte. A cada dia que passa te entendo mais. Viva você. Que a gente siga questionando tudo juntas para toda a eternidade. Meus lugares de paz têm sempre ligação com o que você me ensinou e me ensina. Te amo”, escreveu.

A jovem de 25 anos chegou a ficar sem falar com o pai e foi na Justiça por ele deixar de pagar R$ 109 mil de pensão alimentícia. André foi preso em 2020 e cumpriu 60 dias de pensão domiciliar.

Emoção

A atriz Danielle Winits foi surpreendida com uma homenagem ao vivo bastante especial do marido, o ator André Gonçalves. Durante sua participação no programa Encontro, da Globo, a artista ganhou uma declaração de amor.

No telão da atração, a produção exibiu um vídeo de André exaltando a esposa. "Passando aqui para dizer o quanto que eu amo você, o quanto que eu te admiro como mulher, como artista, como atriz", iniciou ele.

E completou: "Essa mulher inteligentíssima que é você, sensível, uma grande mãe, uma grande parceira. Estamos nessa caminhada e lá se vão quase nove anos. Estou aqui para o que você precisar. Te amo muito". Visivelmente emocionada, Danielle Winits não conteve as lágrimas após a mensagem.

A atriz, então, fez questão de retribuir o carinho do companheiro: "Me enganou direitinho. André é um presente na minha vida também. O amor é acreditar na família, eu acreditei na minha família com o André. E a gente está junto construindo essa família. E ele é um cara sensacional e eu sou muito grata por ter ele na minha vida", declarou Dani.