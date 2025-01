Filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus esbanja fofura em novas fotos

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, posou sorridente em uma praia de Miami e esbanjou fofura nas imagens

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Após curtir uma temporada na neve, a digital influencer desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, com o marido Roberto Justus e a filha Vicky, de quatro anos.

Nesta quinta-feira, 2, Ana publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que a filha aparece curtindo a praia. Nas imagens, Vicky surgiu com uma roupa de um ombro só na cor azul com estampa de flores vermelhas. Para completar o look, a menina estava com um chapéu com a mesma estampa.

"Sunshine. Miami Days", escreveu Ana Paula na legenda, que significa "Luz do sol, dias em Miami". Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Essa menina é tão linda, tão linda que parece uma pintura", escreveu uma internauta. "A Vicky passou na fila da beleza infinitas vezes", elogiou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Férias

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, está de férias em Miami, Estados Unidos, com o marido e a filha, Vicky. Em uma reflexão nas redes sociais, ela contou que o local é o destino favorito para curtir as férias e explicou o motivo.

A loira contou que adora ir para o apartamento deles em Miami porque é o local ideal para se desconectar da rotina. Isso porque, por lá, ela não precisa estar sempre maquiada e com looks elegantes, e consegue se desconectar da rotina agitada de eventos que vive em São Paulo.

"Aqui são as melhores férias porque a gente fica sem compromisso, sem horário, podendo fazer o que quer. Quando pode se arrumar, se arruma. Quando não pode, não se arruma. Para muita gente, as férias é o momento em que usar as nossas roupas mais bonitas ou faz muitas programações. E eu tenho uma vida muito agitada durante o ano, cheia de compromissos, onde eu tenho que estar sempre impecável, sempre sorrindo, sempre muito bem, sempre na simpatia, porque é necessário e o trabalho exige. E isso cansa”, disse ela.

E completou: "Eu digo que para mim esse final de ano offline, que eu posso ficar de moletom, sem maquiagem, tranquila, é um presente. São as melhores férias do mundo. As férias são muito relativas, depende de como você vive durante o ano. Para mim, ficar de tênis e moletom, sem me preocupar, é a melhor coisa. Eu vivo uma vida muito montada durante o ano. A minha profissão exige que eu esteja pronta para muitos eventos, muito trabalho, muitas fotos. E isso por muitas vezes, cansa. Isso para mim é uma benção, uma alegria, uma felicidade, é onde eu me reconecto para começar o ano que vai exigir muito de mim. E não é reclamar. Só estou dizendo que é muito relativo o quanto as férias para cada um é diferente, são momentos de descanso diferentes”.

Inclusive, Ana Paula já mostrou como curtiu o primeiro dia de 2025 em Miami. Ela e o marido, Roberto Justus, levaram a filha, Vicky, para curtir a praia. Eles passaram o dia na orla brincando na areia com a menina.

