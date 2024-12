Fernando Sampaio celebra amizade feita durante reality show em 2024: 'Um irmão para a vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernando Sampaio compartilha detalhes de viagem ao lado do amigo João Hadad, do reality A Grande Conquista

Fernando Sampaio(46), conhecido por seu trabalho em produções como Os Dez Mandamentos e O Rico e Lázaro, voltou às telinhas em 2024 com sua participação no reality A Grande Conquista, também da Record. Apesar de não sair com o grande prêmio do programa, o ator celebra a amizade construída com o influencer João Hadad (30) dentro do reality. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre sua última viagem, que contou com a companhia de Hadad: "Um irmão para a vida", declara.

Momentos inesquecíveis

O ator descreve sua recente viagem ao Chile como um marco em sua vida pessoal e artística, especialmente por revisitar o país com uma nova perspectiva. "Essa foi minha segunda viagem ao país e, dessa vez, foi uma experiência totalmente diferente. O Fernando que chegou ao Chile agora era outro", afirma ele, que relembra experiencias que ajudaram a mudar sua perspectiva em 2024, como um incêndio que o fez perder todo seu material, participar de um reality show e se transformar em "pai de pet".

Durante a viagem, entre os muitos momentos que se destacaram, ele elege dois como os que mais o tocaram: a visita ao Vale Nevado e uma tarde nas vinhas chilenas: "Sempre tive o sonho de ver neve, de tocar nela, sentir. Não tinha muita, mas aquele filete de neve que me esperava foi suficiente para fazer a criança que habita em mim se esbaldar. Foi mágico", relembra, destacando a conexão emocional que viveu no Vale Nevado. Já nas vinhas, o ator experimentou a energia contagiante da cultura chilena. "O Chile tem um ar diferente, algo que ressoa no coração, e seu povo é vibrante, contagiante. Esses momentos, tão distintos, me conectaram de formas únicas com o que o país tem de mais belo: a natureza e sua energia", compartilha.

Outro aspecto surpreendente da viagem foi a culinária. Vegetariano, Fernando teve experiências gastronômicas inesperadas: "Fui a um churrasco, por exemplo, e lá tinha todo tipo de legumes para ir ao fogo, e estavam deliciosos. Além disso, queijos e camarões complementaram a mesa de uma forma especial", conta o artista, que revela manter o camarão na dieta. "Foi o único bicho que mantive, não me julguem!”, brinca.

Do reality para a vida

Mais do que os cenários deslumbrantes, o que tornou a viagem ainda mais especial foi a companhia de João Hadad, amigo que Fernando conheceu durante o reality A Grande Conquista. A relação entre os dois se fortaleceu ao ponto de Fernando descrevê-lo como um “irmão de alma”.

“O Hadad foi um presente especial que Deus trouxe para a minha vida em 2024. Eu acredito, de verdade, que o propósito maior de Deus em me colocar em A Grande Conquista foi para que minha alma encontrasse a dele. Somos almas amigas que se reconheceram num primeiro olhar”, afirma.

A decisão de prolongar a estadia no Chile partiu de João, e Fernando não hesitou em aceitar. Ele destaca o impacto positivo de estar ao lado do amigo: “Ter o Hadad por perto é um convite constante a boas gargalhadas e descontração. Ele é um ser humano vibrante, especial, que ama a vida e ama ver os seus vivendo e felizes. Um cara diferenciado e único, num mundo tão individualista, onde muitos só pensam em serem maiores que os outros ou terem mais bens materiais. Ganhei um irmão para a vida toda”.

Vivências que transformam

Fernando também ressalta como experiências como essa influenciam sua carreira como ator. Ele acredita que todo momento vivido pode ser incorporado em sua arte: “O ator, por excelência, é um observador. Estou sempre atento a tudo: o aceno que uma pessoa dá a outra na rua, como alguém se comporta quando bebe, como paquera, como conversa, como mexe no celular”, conta.

A viagem ao Chile não foi apenas uma pausa na rotina, mas também uma oportunidade de renovar sua inspiração: “Nesse garimpo constante, encontramos pérolas preciosas, pequenos detalhes que guardo com cuidado em gavetas internas para, um dia, usar na construção de um personagem".

"Agora imagine: você aprende uma gíria em espanhol, vive algo novo, e de repente incorpora isso em um personagem. Surpreende a direção, o público e enriquece sua criação. Esses momentos são uma fonte inesgotável de inspiração, que transformam o ator e a arte que ele entrega", completa o intérprete.

Expectativas para o futuro

Com o olhar voltado para 2025, Fernando está cheio de planos. Além de sonhar com destinos como Grécia, Noronha e Bahia, ele também está focado em sua carreira artística. “Fiz alguns testes recentemente, e estou muito esperançoso de que esses projetos vão se concretizar logo nos primeiros dias de 2025. É hora de trabalhar e continuar trilhando novos caminhos", afirma Fernando, que assumiu a vontade de participar de um novo reality.

"Sinto que agora estou mais preparado para entender o jogo de outra forma, já sabendo que as pessoas jogam com todas as armas para enganar o público e conquistar a vitória. É um jogo muito complexo e exaustivo, e acredito que agora posso lidar melhor com tudo isso", conclui.

