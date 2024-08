Fernando Sampaio quebra silêncio sobre boatos envolvendo João Hadad: 'Não houve'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Fernando Sampaio desabafa sobre especulações envolvendo amizade com Hadad no reality A Grande Conquista, da Record

Finalista do reality A Grande Conquista, da Record, o ator Fernando Sampaio tem comemorado a relação de amizade que encontrou e construiu com João Hadad dentro da competição, apesar dos boatos e especulações que surgiram sobre uma possível paixão entre eles durante o confinamento. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o jogo sobre a relação dos dois e garantiu que não imaginava que iria permanecer por tanto tempo no programa.

"Os questionamentos sobre minha amizade com o Hadad dentro do programa foram completamente infundados, carregados de inveja, maldade e ciúmes. Especularam que eu estaria usando o Hadad por sua popularidade aqui fora, mas isso não faz sentido. Fora do programa, um grupo pequeno, mas muito preconceituoso, tentou transformar nossa amizade em algo sexual, simplesmente porque dois homens demonstram afeto de forma sincera e carinhosa", diz ele, que completa: "Não houve atração ou desejo sexual entre nós. O que temos é especial e autêntico, e será sempre pra sempre, até depois do fim".

Apesar de discreto quanto a sua intimidade, o artista garante que caso exista alguma novidade no campo do amor, os fãs serão os primeiros a saberem. "Não se preocupem, se o coração fizer traquinagens por aqui, eu conto pra vocês. Muitos celebrarão e tantos outros pedirão minha cabeça numa bandeja", brinca.

Destaque da temporada desde as primeiras semanas, Fernando enfrentou votações acirradas e muitas brigas com os colegas de confinamento. Mesmo chamado de vilão por alguns, ele conseguiu chegar até a final do reality show, o qual nem ele mesmo acreditava que chegaria. "Eu não tinha a menor ideia de que chegaria à final. A cada vez que enfrentava uma zona de risco, minha confiança diminuía e a sensação de estar mais próximo de sair era constante".

"Nunca imaginei que estava se tornando mais forte ou mais querido pelo público, acreditava que era apenas sorte. A realidade é que, mesmo diante das adversidades e críticas, minha determinação e os valores que defendi foram o que realmente me mantiveram firme até o final", declara.

POPULARIDADE E FUTURO PROFISSIONAL

Com quase 400 mil seguidores nas redes sociais, Fernando conta que a participação em A Grande Conquista inevitavelmente lhe trouxe alguns haters, mas nada que lhe provoque dor de cabeça. Acostumado com o clima nas redes sociais, ele acredita que até mesmo os ataques podem render retorno positivo.

"Com o crescimento também surgem desafios, como lidar com os "haters", que podem ser insuportáveis. No entanto, percebo que, por mais que incomodem, eles acabam contribuindo para o meu engajamento tanto quanto me perturbam. É um mal necessário, e aprendi a lidar com isso enquanto continuo a me concentrar em manter meu público fiel e engajado", avalia.

Diante das oportunidades que a visibilidade do reality lhe trouxe, Fernando adianta que não está disposto a ficar parado por muito tempo e já tem colocado a mão na massa, inclusive tem trabalhado no projeto de um livro. "Se eu tivesse ganhado o prêmio, me daria o luxo de uns cinco meses sabáticos, mas a verdade é que não tenho tempo para ficar parado ou lamentando. Já estou em movimento. Há uma oportunidade de trabalho muito concreta se apresentando, o que me anima bastante. Sinto que há luzes no fim dos muitos túneis que se abriram para mim, e estou determinado a seguir em frente", diz ele animado com as possibilidades.

