Fernanda Torres posa com a mãe, Fernanda Montenegro, e deseja Feliz Natal

A atriz Fernanda Torres compartilhou uma publicação carinhosa ao lado da mãe, a atriz Fernanda Montenegro, em seu perfil no Instagram na tarde desta terça-feira, 24. No registro, a protagonista do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, posa ao lado da veterana, de 95 anos, em um ensaio fotográfico. Na legenda, a arista escreveu uma mensagem de Natal para os seguidores.

"Queridos, 2024 nos levou ao infinito e além. Espero que 2025 seja leve e auspicioso. Feliz Natal e um bom ano para a gente", desejou.

O conteúdo logo foi enaltecido pelo público, famosos como a atriz Debora Falabella e o ator Enrique Diaz deixaram seu comentário. "Amém! Pra todos nós! Muito amor e orgulho de vocês! Torço muito para os melhores acontecimentos. Muita saúde, proteção, luz e paz" escreveu Carol Castro.

Confira, abaixo, o registro publicado no perfil do Instagram de Fernanda Torres:

Premiações

Torres comemorou no início de dezembro a indicação do longa Ainda Estou Aqui ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e também a nomeação dela à Melhor Atriz de Drama. "Walter [Salles], 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente a vida presta!", celebrou.

Indicado do Brasil para tentar uma vaga no Oscar, Ainda Estou Aqui é baseado na obra homônima de Marcelo Rubens Paiva. O longa está entre as 15 produções, dentre 85 países, aptas para concorrer na categoria Melhor Filme Internacional, sendo o único finalista da América Latina.

A história conta a trajetória de Eunice Paiva. Eposa do deputado Rubens Paiva, vivido por Selton Mello, com quem teve cinco filhos, a matriarca voltou a estudar, tornou-se advogada e defensora dos direitos indígenas. Tudo, em meio à luta por Justiça e explicações para o desaparecimento do marido, em janeiro de 1971, após ser preso por agentes da ditadura militar.

