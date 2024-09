Fernanda Paes Leme comenta sobre curtir Rock In Rio após nascimento da filha

Fernanda Paes Leme ganhou um vale night para curtir o Rock In Rio e comentou sobre a experiência de viajar sem a filha Pilar, de cinco meses

Nesta sexta-feira, 13, Fernanda Paes Leme ganhou um vale night e marcou presença no primeiro dia do Rock In Rio, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que a atriz passará algum tempo longe da filha Pilar, de apenas cinco meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

"É a primeira vez que deixo a minha filha em casa para curtir realmente um grande evento. Mentira, não é a primeira vez, é a segunda, porque a primeira vez foi quando eu vim para o Rio para o aniversário de 50 anos da Preta [Gil]. Só que foi um bate-volta muito rápido. Desta vez, eu fico aqui no Rio de Janeiro todos os dias. Então, agora, sim, estou aproveitando, e comendo essas delícias", disse ela para a Quem.

A famosa admitiu que levou sua bomba de amamentação para o evento. "Não sei se vou aguentar. Eu trouxe até minha bomba de amamentação, porque ainda estou amamentando. Daqui a pouco, meu peito vai estar explodindo, aí vou precisar ir na salinha de produção, dou uma esvaziada e curto mais um pouco", afirmou.

Por fim, Fernanda afirmou que o coração aperta por estar longe da herdeira, mas que a pequena está muito bem cuidada. "Ela está com a minha mãe. Está com a Didi, que é quem nos ajuda durante a semana. Então, sei que ela está muito bem cuidada. O coração aperta, mas era muito importante, para mim, voltar a trabalhar, vir aqui para estar nesse festival, que é visto por tanta gente e é uma marca incrível. Estou muito feliz, é importante para mim estar aqui como mulher e, consequentemente, como mãe. Até porque, a Fê Paes Leme veio antes da 'mãe' Paes Leme, né? Então, era muito importante para mim. Agora que minha filha está com cinco meses, entendo que posso voltar a ser eu. Sabe, nunca vou deixar de ser eu, e vou ser também a mãe dela, a mamãe maravilhosa que vai estar sempre junto. Quero que ela me veja como um exemplo de mulher que trabalha, que precisa e quer trabalhar também", finalizou.

Reflexão

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. A atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado do marido Victor Sampaio e da filha Pilar, de cinco meses.

Na legenda, a famosa fez uma reflexão sobre as mudanças da maternidade. "Como uma criança muda tudo. Estava parada no trânsito agora e olhando minha galeria de fotos. Milhares milhares milhares… A protagonista? Pilar. Claro. E como eu fico apaixonada em estar com ela, brincando e quando estou longe… Fico vendo fotos dela. E no fim de semana ela foi visitar o trabalho do papai e foi tão bonito ver essa nossa família unida assim, nos apoiando nas dificuldades e celebrando os sucessos. Amo vocês e amei nosso fim de semana juntinhos de novo", escreveu ela.