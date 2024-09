Fe Paes Leme posta fotos da filha e reflete sobre maternidade: 'Muda tudo'

Fernanda Paes Leme compartilhou nas redes sociais algumas fotos fofíssimas da filha Pilar e fez uma reflexão sobre as mudanças da maternidade

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 2, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado do marido Victor Sampaio e da filha Pilar, de quatro meses.

Na legenda, a famosa fez uma reflexão sobre as mudanças da maternidade. "Como uma criança muda tudo. Estava parada no trânsito agora e olhando minha galeria de fotos. Milhares milhares milhares… A protagonista? Pilar. Claro. E como eu fico apaixonada em estar com ela, brincando e quando estou longe… Fico vendo fotos dela. E no fim de semana ela foi visitar o trabalho do papai e foi tão bonito ver essa nossa família unida assim, nos apoiando nas dificuldades e celebrando os sucessos. Amo vocês e amei nosso fim de semana juntinhos de novo", escreveu ela.

Casa na Bahia

A apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou um pouco de sua casa na Bahia. Após alguns meses de reforma, a residência da famosa perto da praia em Salvador ficou pronta e ela resolveu fazer um mini tour no local para revelar alguns detalhes.

Em seus stories na rede social, a atriz apenas exibiu o seu quarto integrado com pia, armários e com vista para o mar, a piscina, um dos lavabos e a cozinha aberta. O estilo escolhido por Fernanda Paes Leme chamou a atenção, isso porque, ela apostou em cores claras, com alguns pontos mais escuros nos móveis e enfeites, e em alguns itens mais rústicos.

As pias da casa da mãe de Pilar, de quatro meses, roubaram a cena. Confecionadas especialmente para o lar, as cubas não são nada convencionais e mais parecem uma obra de arte. A artista ainda exibiu um espelho redondo também diferenciado.