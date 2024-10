Fernanda Lima brinca após filhos desfilarem no SPFW: 'Nepobabies'

Fernanda Lima brincou após os filhos gêmeos Francisco e João, de 16 anos, desfilarem no São Paulo Fashion Week: 'Nepobabies'

Nesta semana, João e Francisco, os filhos gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, estrearam nas passarelas do São Paulo Fashion Week, e é claro que a mamãe coruja foi conferir o evento de pertinho.

Nesta quinta-feira, 17, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos do evento e brincou, ao afirmar que logo irá se aposentar. "E lá fui eu de novo prestigiar meus nepo babies na SPFW, mas eles que aproveitem por que logo logo me aposento", escreveu ela na legenda da publicação.

Além de João e Francisco, de 16 anos, Fernanda e Rodrigo também são pais de Maria Manoela, de quase cinco anos.

Apoio

Os gêmeos João e Francisco Hilbert, de 16 anos, filhos dos apresentadores e atores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, estão seguindo a carreira de modelo e já tem até agência, a Way Model. Em entrevista à CARAS Brasil, a mamãe coruja se derrete ao falar dos herdeiros e vê momento como uma oportunidade de amadurecimento. "Vou apoiá-los", destaca.

João e Francisco passam a seguir os passos profissionais dos pais, que também fizeram trabalhos no mundo da moda antes de se firmarem na TV. “Eles manifestaram o desejo de trabalhar como modelos e achei interessante por que na moda eles terão a oportunidade de amadurecer em um ambiente com toda uma diversidade de profissões”, diz Fernanda.

“Foi onde eu e o Rodrigo tivemos nossa primeira oportunidade de vida profissional e onde conhecemos pessoas boas e talentosas. Vou apoiá-los o quanto for possível em suas decisões de vida. Espero que saibam usufruir de seus privilégios da maneira mais ética e profissional possível", emenda a famosa.

João e Francisco acabaram de criar contas no Instagram. Com perfis separados, eles iniciaram as publicações com registros do primeiro ensaio fotográfico, assinado pelo fotógrafo Hudson Rennan.