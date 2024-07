Fernanda Garay realiza sonho com gestação: 'Parece um conto de fadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-jogadora e apresentadora Fernanda Garay dá mais detalhes de sua primeira gravidez e celebra conquista

Na última terça-feira, 16, a ex-jogadora e apresentadora Fernanda Garayanunciou que está grávida! Aos 38 anos de idade, ela é casada com Marcio Santos desde 2017 e será seu primeiro filho. A atleta está radiante com essa notícia. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela que realiza um sonho com a sua tão esperada gestação: "Parece um conto de fadas".

Com uma carreira consolidada no volêi brasileiro. Em 2021, Fê Garay anunciou uma pausa para se dedicar à família e maternidade. Ela celebra essa conquista em sua vida e compartilha que ser mãe era um desejo antigo, inclusive, a atleta teve muitos sonhos com esse momento tão desejado.

"Eu sempre quis ser mãe e sonhei muito com esse momento. Quando digo sonhei é porque sonhei mesmo durante várias noites. Sonhava que estava grávida, que amamentava e recentemente tive um sonho muito vivido que estava vivendo o meu parto, bem lindo!", menciona.

Fernanda Garay tem motivos de sobra para celebrar, pois além de sua gestação, ela está como comentarista dos canais Globo, o anuncio de sua gravidez aconteceu dez dias antes de sua estreia oficial como apresentadora do Central Olímpica, durante os Jogos Olímpicos de Paris.

"Sei que não é assim pra todo mundo, mas eu estou curtindo e vivendo ao máximo cada nova descoberta e estou nessa aventura aqui na Globo me sentindo super bem e motivada e o meu bebezinho está aqui comigo acompanhando maravilhosamente bem", declara.

VIVENDO UM CONTO DE FADAS

Essa é a primeira gestação de Fernanda Garay, ela compartilha que está muito feliz com esse momento tão esperado em sua vida. Com muitas novidades, ao fazer o primeiro ultrassom, a futura mamãe não conseguiu segurar a emoção.

"A sensação de estar grávida é difícil de descrever…. É um amor gigante, é ao mesmo tempo um sentimento de apreensão por me alimentar bem estando essa temporada fora de casa, e fazer o melhor para que esse serzinho aqui tenha tudo o que precise", avalia.

"Ainda estou no começo da gestação, ainda não sinto muito o bebê mexendo, mas quando fiz o exame de ultrassom e vi o bebê ali agitado igual a mãe foi uma emoção muito grande.. é tudo muito lindo, parece um conto de fadas", finaliza.

Fê Garay e seu marido Marcio Santos comemoram gestação da atleta/ Foto: Divulgação/ @adalbertorodrigues_

