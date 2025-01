Fernanda Bande rebate crítica após anúncio de noivado

Em suas redes sociais, Fernanda Bande rebateu a crítica de um internauta após o anúncio de seu noivado com Daniel Gregg

Recentemente, Fernanda Bande anunciou em suas redes sociais que está noiva de Daniel Gregg. O pedido foi feito durante as férias do casal em Caraíva, na Bahia.

Nesta sexta-feira, 31, a ex-BBB compartilhou em sua conta no X, antigo Twitter, uma foto em que aparece ao lado do noivo exibindo a sua aliança de noivado. "Eu estou tão feliz", celebrou ela.

Na imagem, Fernanda apareceu usando um biquíni preto e foi criticada por um internauta, que afirmou que ela queria apenas mostrar a sua boa forma.

"O intuito é mostrar o corpo", disse ele. E Fernanda fez questão de rebater o comentário. "Estou na praia né….mas se você queria ver ele sem camisa, vou ficar devendo", disse ela.

To na praia neh….mas se vc queria ve ele sem camisa, vou ficar devendo! — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) January 30, 2025

Noivado

Em suas redes sociais, Fernanda Bande sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Na quinta-feira, 30, a ex-BBB mostrou em sua conta no Instagram um momento mais do que especial.

Fernanda fez questão de dividir com os seguidores o momento em que foi pedida em casamento. Na imagem, ela surgiu com um look todo preto enquanto o seu namorado (agora noivo) Daniel Gregg surge ajoelhado diante dela.

"Eu disse sim", celebrou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Feliz demais por vocês", disse uma seguidora. "Nossa loba disse sim", comemorou outra. "Deus abençoe essa união. Muitas felicidades para vocês. Muito feliz por você", comentou um terceiro internauta.

Recentemente, Fernanda Bande revelou que seu perfil nas redes sociais foi hackeado por golpistas. Após recuperar a conta, a influenciadora digital desabafou sobre a situação, agradeceu o apoio e também aproveitou para alertar seus seguidores sobre os perigos dessa "rede criminosa" responsável pelos ataques.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Fernanda contou que viveu momentos de tensão ao perder o acesso à sua conta durante a tarde. Imediatamente, ela acionou sua equipe, que trabalhou para recuperar o perfil e conseguiu retomar apenas à noite. Enquanto isso, os criminosos se passavam pela ex-sister, divulgando golpes em seu nome.

