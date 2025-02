Médico explica diagnóstico que levou Felipe Andreoli a ser internado: 'Dor intensa e lancinante'

Novo apresentador da Record, Felipe Andreoli foi internado e recebeu diagnóstico surpreendente

Felipe Andreoli (45) vai estrear na Record ainda no primeiro semestre. O ex-apresentador da Globo vai comandar o retorno do Power Couple ao lado da esposa, Rafa Brites (38), e outros projetos na nova casa. Feliz e realizado com a vida profissional, ele passou por maus bocados em abril de 2023 ao ser internado por causa de cálculos renais.

O comunicador passou por uma cirurgia de emergência e retirou algumas pedras do seu rim. "Dizem que é o mais perto que o homem chega de um parto. Está doido. A gente não aguenta. Vocês são de outro planeta", disse ele, ao elogiar a força das mulheres.

O médico urologista Dr. Octávio Campos explica em entrevista à CARAS Brasil que o recomendado é hidratar bem o corpo com líquidos, especialmente água. De 2 a 3 litros diários é o ideal para manter a saúde em dia e não ir parar no hospital como aconteceu com Andreoli.

O especialista ressalta que o tratamento para pedras nos rins, como é popularmente conhecido o problema, pode ser eliminado naturalmente em casos mais leves. No entanto, um quadro grave pode exigir cirurgia imediata.

"O tempo de tratamento varia conforme o tamanho e a localização do cálculo. Se o cálculo é pequeno e passa naturalmente, o processo pode durar alguns dias. Já para aqueles casos em que são necessários procedimentos como a litotripsia ou a cirurgia, a recuperação costuma ser relativamente rápida, com um período de acompanhamento que pode se estender por algumas semanas", conta.

Campos comenta a fala de Felipe sobre a dor provocada por cálculos renais ser pior que a dor do parto. "Não é raro comparar a intensidade da cólica renal com a dor do parto, o que não é exagero. A dor pode ser tão intensa e lancinante que compromete as atividades do dia a dia, e pode vir acompanhada de desconforto na lombar, náuseas, vômitos e, se houver infecção, febre e calafrios", conclui.

