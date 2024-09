Fátima Bernardes curte caminhada com o namorado Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha aproveitaram o tempo livre para fazer uma caminhada na orla do Rio de Janeiro e colocar o papo em dia

Nesta quarta-feira, 4, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha encontraram uma brecha em suas agendas corridas para conseguirem curtir um momento juntos.

O casal foi fotografado caminhando pela orla do Rio de Janeiro. Ambos escolheram roupas casuais para a ocasião. Fátima optou por camiseta e calça legging na cor vermelha. Tênis e óculos escuros completaram a produção. Já Túlio apostou no básico composto por camiseta preta e shorts cinza.

Os famosos não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos no local e aproveitaram o momento para colocar o papo em dia.

Retorno para a Globo

A apresentadora Fátima Bernardes já tem um novo projeto para voltar à Globo. Ela encerrou o contrato fixo com a emissora carioca em 2022, após 37 anos de trabalho. Então, a jornalista fez projetos com contrato por obra em 2023 e deverá voltar a ter uma atração na Globo em breve.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Bernardes vai gravar um piloto do seu novo programa ainda em setembro de 2024. A previsão é que a gravação aconteça para que a direção possa avaliar os possíveis ajustes.

O novo programa deverá receber o título de Programa da Fátima e será exibido nas noites da Globo. A ideia é que a atração seja de variedades, com auditório, entrevistas e apresentações de cantores.

Desde que saiu da Globo, Fátima tem se dedicado às redes sociais. Recentemente, ela fez vídeo para o seu canal no YouTube durante as Olimpíadas de Paris 2024.

Recentemente, a famosa usou as redes sociais para mostrar que conseguiu reunir a família. A jornalista estava em Paris, na França, para cobrir os Jogos Olímpicos e encantou os seguidores ao surgir ao lado dos trigêmeos.

Ao postar as fotos ao lado de Beatriz, Laura e Vinícius, que estão com 26 anos, a apresentadora contou que a última vez que eles estiveram juntos foi no último Natal. Além dos herdeiros, Fátima também está acompanhada de Caio Freitas, o namorado de Beatriz, e de Thalita Martins, namorada de Vinícius. Na outra imagem, eles aparecem ao lado de alguns amigos.