Famosa é escolhida dona do melhor look das eleições; saiba quem

Após o 1º turno das eleições, a CARAS Brasil preparou uma enquete para escolher o melhor look das celebridades; saiba quem venceu!

No último domingo, 6, diversas celebridades exerceram seu direito democrático e compareceram ao primeiro turno das eleições de 2024, exibindo os looks para o momento. A enquete feita pela CARAS Brasil apontou qual famosa foi escolhida como dona do melhor look; confira a seguir!

Os resultados parciais da enquete apontam que a disputa não foi acirrada, e a personalidade favorita do público se manteve isolada na primeira colocação. Para os leitores, a dona do melhor look das eleições de 2024 foi a jornalista Fátima Bernardes (62), que recebeu 30,9% dos votos.

Apesar de terem porcentagens menores, outras três famosas completam o pódio ao lado da apresentadora. Wanessa Camargo (41) ocupou o segundo lugar com 11,2% dos votos; na sequência estão empatadas Xuxa (61) e Ticiane Pinheiro (48), acompanhada pela filha Manuella (5), ambas com 10,5% das escolhas do público.

Já outros nomes como Deborah Secco (44), Luciano Huck (53), Marina Sena (28), Flávia Alessandra (50), Luísa Sonza (26) e João Vicente de Castro (41) não agradaram tanto o público. Os famosos ficaram com menos de 1% dos votos dos leitores.

AINDA DÁ TEMPO DE VOTAR NO MELHOR LOOK DAS ELEIÇÕES DE 2024!

Qual o melhor look das eleições? Bruna Marquezine

Bruno de Luca

Camila Queiroz

Deborah Secco

Fátima Bernardes

Flavia Alessandra

Ivete Sangalo

Giovanna Ewbank

João Vicente

Juliana Paes

Luciano Huck

Luísa Sonza

Malvino Salvador

Marina Sena

Ticiane Pinheiro

Wanessa Camargo

Xuxa

Dona do segundo lugar na enquete, Wanessa Camargo também teve um papel importante nestas eleições para sua mãe, Zilu Camargo (66). Ela se candidatou para o cargo de vereadora e, após semanas de campanha, ficou como suplente. Apesar de não ter o resultado esperado, ela agradeceu o apoio da filha, em entrevista à CARAS Brasil.

