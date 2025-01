Fabiano Menotti encanta ao compartilhar momento especial em família: 'Que fofura'

O cantor Fabiano Menotti, que faz dupla com Cesar Menotti, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para compartilhar um momento especial

O cantor Fabiano Menotti, que faz dupla com Cesar Menotti, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para compartilhar um momento especial. Ele e a esposa, Gabriela Menotti, realizaram a primeira viagem com a filha bebê. Os dois são pais de Julia, de 11 anos, e Izabela, de nove meses.

Em uma publicação no feed do Instagram, o cantor compartilhou imagens em que a família aparece prestes a embarcar. Em seguida, mostrou alguns cliques tirados dentro da aeronave. "Primeira viagem de Baby Bebela! Veio tão boazinha, curtindo tudo. Ela e seu “biscoito de arroz” (que ainda coça os dentinhos). Que Deus abençoe a terça-feira de vocês!", declarou ele na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Que fofura! Deus abençoe a viagem de vocês", comentou uma. "Que delícia. Família linda demais", escreveu outra. "Que foto linda! Que seja primeiro de muitas e muitas viagens felizes com a Bebela!", desejou uma terceira internauta.

Veja os cliques:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gabriela Menotti (@gabymenotti)

Fabiano Menotti ganha homenagem da esposa em data especial

Recentemente, Fabiano completou 47 anos de vida e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Gabriela Menotti. "Hoje é aniversário do cara mais incrível que eu conheço e que por sorte é meu marido e pai das minhas filhas! Não tem quem te conheça e não perceba o quanto você é raro e especial. Os anos passam e a certeza do presente que é sua vida resplandece em mim em forma de gratidão, sou grata por merecer você! E quem me conhece sabe que você é a pessoa que eu mais admiro na vida!", afirmou Gabriela no começo do texto.

E completou: "Parabéns Fafi!!! Que o Senhor te abençoe!!! Não só te desejo toda felicidade do mundo como faço qualquer coisa pra ver isso em seus olhos... e poder retribuir a alegria que é ter você e nossa família. Te Amo!", declarou. Veja mais!

Leia também:Filha de Fabiano Menotti surge em cliques encantadores em seu mesverário