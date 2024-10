Fabiana Justus resgata fotos com o marido ao celebrar 21 anos de união

A influenciadora Fabiana Justus celebrou uma data muito especial. Ela e o marido, o empresário Bruno D'ancona, estão completando 21 anos juntos

A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para celebrar uma data muito especial. É que ela e o marido, o empresário Bruno D'ancona, estão completando 21 anos juntos. Os dois são pais de três filhos e estão casada há 13 anos.

Em uma publicação no feed do Instagram, ela compartilhou algumas fotos antigas e se declarou ao amado. "Não importa onde, não importa o que, não importa quando... SEMPRE JUNTOS!!! Isso que importa... só isso! 21 anos juntos! Te amo meu grande e único amor! Que Deus nos proteja sempre! Eu amo a gente!", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Um exemplo de casal. Um exemplo de cumplicidade e amor. Se não for pra ter um amor assim, eu não quero não", disse uma. "Que post mais lindo!!Muito amor para vocês sempre!!", disse outra. "Vcs são tão lindos! É uma alegria e um privilégio ter com quem contar em todos os momentos né Fabi? O melhor: SABER que não importa o que aconteça, aquela pessoa vai estar lá! Eu tbm tenho essa sorte!", opinou uma terceira pessoa.

Fabiana Justus celebrou união com marido em casamento luxuoso

Vale lembrar que a influenciadora celebrou a união com o amado em um casamento luxuoso para 900 convidados em abril de 2011. "Muitos dizem que começamos a namorar cedo e talvez devêssemos ter aproveitado mais. Eu discordo. Tudo aconteceu no momento certo e agora temos chances de completar bodas de diamante, com 60 anos de união", compartilhou ela à CARAS na época.

A celebração contou com cerca de 900 convidados e contou com a presença de famosos como Hebe Camargo, Otávio Mesquita e Renata Abravanel. O evento ainda recebeu um show especial de Claudia Leitte, que fez questão de parabenizar o casal. Leia mais!