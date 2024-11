Fabiana Justus posta foto pós treino e celebra: 'Alegria'

Fabiana Justus compartilhou uma foto após o treino e celebrou o fato de poder se exercitar após ter enfrentado um tratamento de leucemia

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. No início deste ano, a empresária foi diagnosticada com leucemia e precisou passar por um transplante de medula. A famosa ainda precisa realizar um acompanhamente, mas a doença está em remissão.

Nesta sexta-feira, 29, Fabiana publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece com roupa de academia após o treino e celebrou o fato de poder se exercitar.

"Cada treino, cada desafio superado me lembra o quanto é incrível eu me sentir viva e saudável. Não tenho o objetivo de me tornar uma musa fitness, mas preciso dividir a minha alegria de poder me exercitar e me sentir tão bem! Um dia de cada vez, sempre em frente", escreveu ela na legenda.

Como está Fabiana Justus?

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou na segunda-feira, 25, antes de dormir, uma notícia muito boa sobra sua saúde. Após descobrir em janeiro deste ano que estava com leucemia e passar por uma tratamento nada fácil, com várias internações, e transplante de medula, a famosa celebrou uma nova vitória.

Depois de nos últimos meses lutar contra a doença e passar por vários tratamentos, a empresária revelou que teve um ótimo resultado em seus último exames. Muito contente com a novidade, ela fez questão de contar a vitória para os seguidores.

"Só quero dividir uma notícia muito maravilhosa antes de dormir... Meus exames estão ótimos! Deus, obrigada", escreveu muito grata. "E obrigada vocês também por torcerem tanto e rezarem tanto e me apoiarem tanto!", falou para os internautas que acompanham sua luta.

Nos últimos meses, Fabiana Justus contou detalhes de como descobriu o câncer repentinamente. "Para vocês terem ideia, na sexta-feira não estava sentindo nada, isso foi em janeiro. No sábado e domingo, comecei a sentir um enjoo estranho, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas... Chamei um massagista, fiz massagem para tentar soltar os músculos, achei que era isso porque estava fazendo bastante ginástica. Mas não era, porque não aliviou", completou ela.

