Fabiana Justus mostra crescimento do cabelo após tratamento contra câncer

Em suas redes sociais, Fabiana Justus compartilhou vídeo da evolução de seu cabelo dos últimos três meses após o seu tratamento

Fabiana Justus tirou um tempo de sua tarde nesta segunda-feira, 22, e publicou um vídeo em seu Instagram nesta para compartilhar registros do crescimento de seu cabelo. A influenciadora raspou o cabelo durante o tratamento contra o câncer e optou por não usar perucas.

A filha de Roberto Justus começou a registrar o crescimento dos fios em 26 de maio e quase três meses depois, a mudança já é evidência. "O crescimento dos fios", escreveu Fabiana na legenda.

Mais cedo a influenciadora contou que tem mais exames para fazer no hospital na terça-feira, 23: “Inclusive amanhã eu tenho mais um acompanhamento no hospital, mais exames, mas se Deus quiser vai estar tudo ótimo”, contou a influenciadora enquanto se maquiava.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, a influenciadora digital, que enfrenta a leucemia mieloide aguda, compartilhou o motivo de sua decisão de não usar perucas durante o tratamento, optando por exibir sua cabeça raspada. Em uma caixinha de perguntas, a mãe do Luigi foi sobre o uso da peruca, com a qual ela já havia dito que não se adaptou. Ao invés do acessório, a influenciadora aposta em lenços e turbantes.

"Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem COM peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti 'eu'. Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca... até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas", disse ela nos stories.

Fabi Justus explica por que não pode tomar sol durante tratamento

Fabiana Justus passou por um transplante de medula óssea em março desse ano como parte do tratamento de leucemia e a doença já está em remissão, no entanto, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Em sua conta no Instagram, a empresária compartilhou uma foto em que aparece de chapéu, óculos escuros e blusa de manga comprida, tudo isso para se proteger do sol, e explicou o motivo de tanta proteção.

"Para quem está perguntando porque não pode tomar sol... quem faz transplante de medula óssea realmente não pode tomar sol. Eles falam que por uns dois anos, eu já era de tomar cuidado com o sol porque eu sou muito branquinha, mas agora eu estou tomando mais cuidado ainda porque pode ativar o GVHD de pele. Que é aquela história que a medula nova pode atacar a parte do corpo do receptor. Existe esse risco e quando você toma sol, você ativa esse GVHD de pele. Meus médicos falaram que posso sair de manhãzinha ou no final do dia, mas o sol de pico nunca", relatou.