Fabiana Justus comemora fase importante do tratamento: 'Muita gratidão'

Fabiana Justus atingiu uma marca importante do seu tratamento de leucemia e comemorou o feito com uma postagem reflexiva nas redes sociais

Esta segunda-feira, 23, é um dia super importante para Fabiana Justus. Isso porque a empresária completou 180 dias do seu transplante de medula. A famosa foi diganosticada com leucemia no começo deste ano.

Em sua conta no Instagram, Fabiana compartilhou um carrossel de fotos. Em algumas, ela aparece sorridente com balões que simbolizam os 180 dias. Em outras, ela relembrou a festa que recebeu no hospital no dia da pega de sua medula.

"Esse carrossel mostra duas comemorações: a de hoje de 180 dias pós transplante e a do dia da pega da medula (09/04/2024)! Quanta coisa já se passou desde o dia que tiramos essa foto da pega! Muitas emoções, muitas bençãos, muito medo, muita garra, muita gratidão... passa um filme na cabeça! Comemorando cada vitória por aqui, porque a vida é maravilhosa e merece ser comemorada e, principalmente, vivida", escreveu ela na legenda.

Em seguida, Fabi desejou força para quem passa pela mesma situação. "Um beijo de força a todos que me acompanham e estão vivendo momentos difíceis! Os momentos de vitória e comemorações de vocês também irão chegar! Fé em Deus e muita força para todos", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Desfile

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha de Roberto Justus, aproveitou a tarde de domingo, 22, em um evento com sua família. Ela e as filhas gêmeas, Sienna e Chiara, participaram de um desfile de moda infantil em São Paulo e esbanjaram simpatia.

A mãe e as filhas mostraram que levam jeito para serem modelos por um dia e esbanjaram fofura durante o evento. Inclusive, elas também contaram com a presença do marido e pai, Bruno D’Ancona, na plateia.

Vale lembrar que Fabiana e Bruno também são pais de Luigi. Atualmente, a influencer faz tratamento contra a leucemia. Ela está em remissão e faz um tratamento com idas menos frequentes ao hospital.